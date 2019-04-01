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      Деньги, которые должны идти на экологию, оседают в карманах и тратятся не по назначению, – СМИ

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      Эконалог
      Эконалог / 5.ua

      Экологический налог, который платят предприятия для поддержки экологии, зачастую "размывается" и используется не по назначению.

      Об этом сообщает в своем материале издание "Обозреватель".

      Так, журналисты приводят пример экологической ситуации на Прикарпатье. Согласно данным по Ивано-Франковской области, местная власть тратит деньги от эконалога не по назначению – это около 100 миллионов гривен ежегодно.

      "В отдельных районах области под прикрытием достаточно общего обозначения "охраны водных ресурсов" чиновники освоили около 23 миллионов гривен за последние 3 года.

      Хотя местные экологи считают, что работы нужно было проводить другие и совсем не там, пишет издание.

      И если в цивилизованных странах экологический налог взимается с предприятий, загрязняющих среду (чаще всего крупные предприятия, металлургические и химической промышленности), а полученные средства идут на решение экологических проблем: строительство очистных сооружений безопасной утилизации отходов, сохранение природных заповедников, флоры, фауны, ландшафтные работы и так далее, то в Украине в основном эти средства идут не на прямые экологические проекты, а на ремонт канализаций, или другие коммунальные объекты.

      При этом, как сообщает издание, суммы поступлений от эконалога по стране в целом равны миллиардам гривен, однако улучшение состояния экологии вряд ли происходит.

      "С 1 января 2019 года ставка за выбросы углерода выросла в 25 раз, с 0,41 грн/т до 10 грн/т. По предварительной оценке, сумма поступлений составит примерно 3 миллиарда гривен. Еще 4-5 миллиардов страна получает от указанного выше экологического налога", – приводит издание внушительные цифры, указывая, что данные средства не доходят до своей цели.

      blog_ava
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      Теги: Финансы Металургия Налоги Экология
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