Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем

К манипуляциям, хитростям, даже прямой лжи политиков я стараюсь относиться, как к погоде. Спокойно и без нервов. Ну, врут, манипулируют, дают невыполнимые обещания...

Такая работа у людей. Раздражают их искренние поклонники, которые верят в любой популистский бред – про низкие тарифы, колбасу по 2.20, газ собственной добычи и доллар по 8. Верят и искренне защищают кумиров, которые им не дадут ничего кроме обещаний.

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Потому что единственное выполнимое обещание звучит просто – нам еще долго будет трудно и больно. Но кто же проголосует за такое обещание? Вот и выходят люди на митинги за низкие тарифы, за зарплату в 7700... Глаза горят верой – и я сейчас не про одного "обещателя" говорю – их хватает.

И вот мне так хочется поддержать популистов и их доверчивых поклонников, но при одном условии – чтобы можно было "сохраниться", как в компьютерной игре. И вот уже у нас тарифы копеечные, зарплаты стартуют от 30 тысяч гривен, все счастливы. Потом МВФ развернулся и ушел, а за ним остальные. Раз – и гривна по 100. Завтра – по 120. И бюджетных денег на покрытие тарифов уже нет.

А своя добыча угля и газа загибается, потому что зарегулировали, придушили ценой и распугали потенциальных инвесторов. А "мирный план" с возвращением ОРДЛО оказался ловушкой и вот у нас уже вспышки сепаратизма в трех регионах, полиция и Нацгвардия не справляются, армия озверев от таких новостей просто не может понять, где главный враг.

В Раде Савченко и Бойко вместе принимают нужные Мордору законы. И мы сидим – денег, как в девяностые купонов – полно, но по курсу средняя зарплата инженера 10 баксов. Пенсии – 3 бакса. Предприятия закрываются, потому что их душат админресурсом, а иначе не умеют. И вот тут, когда вчерашние поклонники многих политиков зарыдают, я бы сказал:

А ведь вас предупреждали!

И вернул всех в 2018 год по последнему сохранению игры. Поумневшими. Но жизнь не игра, сохраняться не всегда получается. Значит, за все ошибки придется платить.

Автор: Кирилл Сазонов

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