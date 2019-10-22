Деньги от Евросоюза: в правительстве рассказали получит ли Украина финансовую помощь от ЕС
Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года. Но есть ряд условий.
Среди условий получения транша от ЕС принятие законодательства о финансовом мониторинге и пребывании в программе МВФ.
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По словам Оксаны Маркаровой, законопроект про прозрачные правила финансового мониторинга уже разработан и отрабатывается в комитетах Верховной Рады.
У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить,
– заверила руководительница министерства.
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Кстати, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Что он предусматривает – читайте по ссылке.
Через несколько недель в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда для того, чтобы изучить бюджет Украины на 2020 год.
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