14:23
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Деньги от Евросоюза: в правительстве рассказали получит ли Украина финансовую помощь от ЕС

      75 Читати новину українською
      Украина может получить транш от ЕС
      Украина может получить транш от ЕС / ru-trade.info

      Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года. Но есть ряд условий.

      Среди условий получения транша от ЕС принятие законодательства о финансовом мониторинге и пребывании в программе МВФ.

      Важно: МВФ готовит для Украины новую программу: что она предусматривает

      По словам Оксаны Маркаровой, законопроект про прозрачные правила финансового мониторинга уже разработан и отрабатывается в комитетах Верховной Рады.

      У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить,
      – заверила руководительница министерства.

      К теме: Когда ждать доллар по 30: прогноз МВФ по курсу валют в Украине на 5 лет

      Кстати, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Что он предусматривает – читайте по ссылке.
      Через несколько недель в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда для того, чтобы изучить бюджет Украины на 2020 год.

      Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гибель Тараса Кутового: в полиции раскрыли детали трагедии
      сегодня
      1355
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики МВФ Транш МВФ Министерство финансов Украины Евросоюз Финансы Оксана Маркарова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сегодня , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 1539
      Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      сегодня , 11:01 Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      295
      Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      сегодня , 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      Наталя Сколоздра 142
      От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      сегодня , 09:45 От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      180
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сегодня , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 754
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук