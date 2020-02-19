Деньги от МВФ для Украины задерживают: в чем причина

Международный валютный фонд предварительно согласовал трехлетнюю программу финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов. Однако задержка принятия "антиколомойского" закона и других реформ заставили МВФ задержать согласование программы.

Почему согласование новой программы задерживают?

Международный валютный фонд начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на три года. Предварительно ее приняли еще в декабре, но окончательное согласование за Советом директоров МВФ.

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Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но теперь процесс затянулся через Украину. МВФ ждет от Украины принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершения начатых реформ и урегулирования тарифов. Пока украинская сторона не выполнит требований, МВФ приостановил согласование новой программы.

Что такое МВФ?Международный валютный фонд – международная организация, которая предоставляет кредиты странам. Ее цель помогать странам преодолевать кризисные явления. Поэтому часто с деньгами поступают требования к внедрению реформ и изменению законов.

Земельная реформа стала препятствием в согласовании новой программы. Все из-за того, что в Раде сейчас рассматривают более 4 тысяч поправок относительно закона о земле. Только после этого перейдут к рассмотрению других законопроектов, в том числе необходимых для сотрудничества с МВФ. Это может перенести согласование программы с первого квартала на второй или даже третий.

Что требует МВФ?

Закон о невозможности возврата банков бывшим владельцам

Принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам – одно из ключевых требований МВФ.

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11 декабря правительство зарегистрировало законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам. Законопроект еще называют "антиколомойским". Премьер Гончарук заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, что закон направлен не конкретно против Коломойского и Приватбанка, а против любого неплатежеспособного банка, что может навредить банковской системе и налогоплательщикам.

Очень часто, когда банки либо выводятся из системы, либо признаются неплатежеспособными, то есть риск их возвращения обратно через судебное решение, что может дестабилизировать систему,

– объяснил Гончарук.

В Украине более 500 миллиардов гривен проблемной задолженности бывших владельцев банков, по словам Гончарука.

Почему "антиколомойский" закон не могут принять?Сначала в Раду подали несколько законопроектов, которые раскритиковал глава комитета Даниил Гетманцев из-за чрезмерных полномочий НБУ. Он предложил измененный законопроект, в котором были два ключевых требования: 1) бывшие владельцы банков не могут вернуть себе банк, даже если суды признали банкротство незаконным; 2) власть и экс-владельцы имеют полгода на обсуждение компенсации. Если компромисса не достигли, то обращаются в украинский суд. За законопроект должны были голосовать 6 февраля, но МВФ не понравилось второе условие. Они требуют обращения к международному аудитору, а не украинскому суду. Поэтому законопроект еще дорабатывают.

Урегулирование тарифов

В Украине многие семьи получают субсидии. По мнению МВФ, неправильно, что жители малой квартиры и жильцы большого дома могут платить одинаково. Субсидии нужны, но необходимо создать условия для рыночных тарифов и помогать тем семьям, которые не могут заплатить по рыночной цене. Семьи с высоким доходом, которые имеют возможность заплатить по рыночной цене, не должны получать субсидию, считают в МВФ.

В 2018 около 65% населения получали субсидии, как отмечает finance.ua со ссылками на бывшего вице-премьер-министра Геннадия Зубко. За рубежом этот показатель не превышает 10-15%.

Завершение реформ

МВФ требует распределения Государственной Фискальной Службы, полноценного запуска работы государственной таможенной и налоговой служб. В этом направлении Украина работает уже некоторое время. В частности, в декабре 2019 заработала обновленная таможенная служба.

Кроме этого, уже в рамках программы могут требовать внедрения земельной реформы, а также продолжения судебной и антикоррупционной.

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Выполнение всех этих требований не гарантирует нам помощь от МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов сразу. Перед каждым траншом, которые планируют разделить на три года, МВФ может требовать новые законы и реформы. Их невыполнение отсрочит деньги от МВФ.

Альтернативы МВФ

В украинском обществе часто дискутируют на тему целесообразности кредитования от МВФ. Но на самом деле кредиты МВФ – самый выгодный способ привлечь деньги в бюджет страны. Международный валютный фонд обычно дает деньги Украине по ставке 3%. Для сравнения, Украина в январе этого года выставила еврооблигации по ставке 4,375% и это рекордно низкий процент.

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С другой стороны евробонды имеют свои преимущества. Это чисто финансовые отношения между Украиной и иностранными инвесторами. Нет никаких требований к законодательству и отсрочек выплат. Есть только покупка облигаций, ставка на них и сроки выплаты.

Сотрудничество Украины с МВФ

Будущая трехлетняя программа финансирования МВФ может стать для Украины последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься с МВФ,

– сказала Маркарова.

Украина сотрудничает с МВФ более 25 лет. За это время две стороны заключили 10 кредитных соглашений, а Украина получила свыше 35 миллиардов долларов.

Украина полностью рассчиталась по программе 2014 года.

Для чего Украине новый кредит от МВФ?Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.