Деньги в ботинках: украинец хотел в обуви пронести в Россию почти миллион рублей

Пограничники задержали мужчину, который прятал в своих ботинках и хотел пронести в Россию почти миллион рублей. Вся эта валюта была спрятана под стельками его обуви.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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В местный пункт пропуска "Журавлевка", на выход в Россию, прибыл 46-летний гражданин Украины. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного осмотра его личных вещей,

– говорится в сообщении.

Так, пограничники обнаружили незадекларированную иностранную валюту под стелькой обуви мужчины. Он пытался пронести в Россию почти 1 миллион российских рублей.

Валюту пограничники изъяли, а мужчину передали компетентным органам.

Смотрите видео: мужчина под стелькой обуви пытался пронести почти миллион рублей