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      Деньги в ботинках: украинец хотел в обуви пронести в Россию почти миллион рублей

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      Мужчина пытался пронести в обуви почти миллион рублей
      Мужчина пытался пронести в обуви почти миллион рублей / Фото из открытых источников

      Пограничники задержали мужчину, который прятал в своих ботинках и хотел пронести в Россию почти миллион рублей. Вся эта валюта была спрятана под стельками его обуви.

      Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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      В местный пункт пропуска "Журавлевка", на выход в Россию, прибыл 46-летний гражданин Украины. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного осмотра его личных вещей,
      – говорится в сообщении.

      Так, пограничники обнаружили незадекларированную иностранную валюту под стелькой обуви мужчины. Он пытался пронести в Россию почти 1 миллион российских рублей.

      Валюту пограничники изъяли, а мужчину передали компетентным органам.

      Смотрите видео: мужчина под стелькой обуви пытался пронести почти миллион рублей

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Курьезные новости Деньги Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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