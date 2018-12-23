Денис Беринчик хочет бой против потенциального соперника Ломаченко

Украинский чемпион мира WBO International Денис Беринчик (10-0, 6 КО) заявил, что хотел бы драться с Энтони Кроллой.

Ранее Энтони Кролла заявил, что бой против чемпиона мира WBO и WBA Василия Ломаченко был бы для него вызовом. Беринчик же сказал, что хотел бы выйти на ринг против британца.

Читайте также: Ломаченко предлагают самый большой гонорар в карьере за бой с британцем

"О, с этим парнем я бы тоже подрался. Можете ему сказать: "Парень, возьмись сначала за серебряную медаль, а потом уже за "золотую". Может, Василий Ломаченко ему скажет: побей Дениса Беринчика, а потом на меня выйдешь. Я бы с удовольствием приехал в Лондон и побоксировал с ним", – рассказал Денис в интервью "Сегодня".

Беринчик высоко оценил свои шансы на победу в бою с Кроллой.

"Нет травм крупных, неплохо двигаюсь, неплохо бью. Есть все шансы одержать победу", – резюмировал боксер.

Напомним, что Денис Беринчик в субботу победил Росеки Кристобаля по итогам семи раундов. Рефери остановил избиение филиппинца – технический нокаут.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24