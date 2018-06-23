Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом в шестом раунде

Украинский боксер, чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) в бою против колумбийца Хосе Луиса Прието (26-5, 17 КО) победил соперника техническим нокаутом в шестом раунде.

Латиноамериканец отказался выходить на ринг после пятого раунда.

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До этого пять раундов подряд украинец активно боксировал против 38-летнего соперника, причинив последнему немало точных ударов по лицу. Поэтому тренерский штаб Прието решил не выпускать своего боксера на шестой раунд. Беричник одержал досрочную победу.

Стоит отметить, что в ринг украинец вышел как настоящий казак - из-за кулей он выехал на коне, в казацкой шапке и с украинским флагом.