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      Беринчик – Кристобаль: видео боя

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      Беринчик – Кристобаль: видео боя
      Беринчик – Кристобаль видео боя / K2 Promotions

      Бой за титул WBO International между Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) закончился техническим нокаутом от украинца в седьмом раунде.

      Начиная с первого раунда Беринчик завладел преимуществом и разбивал своего соперника. Если в начале боя украинец не пробивал больше двух ударов в комбинации, то начиная с четвертой трехминутки уроженец Краснодона осыпал противника градом ударов.

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      В третьем раунде Кристобаль упал после апперкота, а в седьмом раунде рефери остановил бой при подавляющем преимуществе украинца.

      Стоит отметить, что в рамках вечера бокса в Броварах Макс Бурсак свел свой бой вничью, а Мишико Беселия свой поединок проиграл. Также победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Дмитрий Митрофанов.

      Видео боя Денис Беринчик – Росекі Кристобаль

       

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      Теги: Спорт Бокс Денис Беринчик
      Источник: 24 Канал
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