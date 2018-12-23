Беринчик – Кристобаль: видео боя

Бой за титул WBO International между Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) закончился техническим нокаутом от украинца в седьмом раунде.

Начиная с первого раунда Беринчик завладел преимуществом и разбивал своего соперника. Если в начале боя украинец не пробивал больше двух ударов в комбинации, то начиная с четвертой трехминутки уроженец Краснодона осыпал противника градом ударов.

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В третьем раунде Кристобаль упал после апперкота, а в седьмом раунде рефери остановил бой при подавляющем преимуществе украинца.

Стоит отметить, что в рамках вечера бокса в Броварах Макс Бурсак свел свой бой вничью, а Мишико Беселия свой поединок проиграл. Также победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Дмитрий Митрофанов.

Видео боя Денис Беринчик – Росекі Кристобаль

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