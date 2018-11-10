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      Денис Молчанов выиграл парный титул на теннисном турнире в Словакии

      13 Читати новину українською
      Денис Молчанов и Игорь Зеленай
      Денис Молчанов и Игорь Зеленай / btu.org.ua

      Украинец Денис Молчанов стал победителем парного турнира Peugeot Slovak Open 2018 в Братиславе.

      В финале Денис вместе со словаком Игорем Зеленаем обыграли дуэт Рамкумар Раманатан (Индия) / Андрей Василевский (Беларусь) – 6:2, 3:6, 11:9.

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      На пути к финалу Раманатан и Василевский были сильнее вторых и четвертых сеяных в Братиславе. На решающем тайбрейке Молчанов и Зеленай вели 6:3, но преимущество не удержали. Украинец и словак отыгрались с 7:9, взяв четыре следующих розыгрыша.

      В текущем сезоне Молчанов и Зеленай также стали победителями на "челленджере" в Чжухае, Барлетте, Тунисе, Простейове и Корденонсе.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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