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Денисова обратилась к советнику Путина с просьбой предоставить информацию о состоянии Сенцова

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Украинская омбудсвумен требует предоставить информацию о состоянии здоровья пленника Кремля Олега Сенцова
Украинская омбудсвумен требует предоставить информацию о состоянии здоровья пленника Кремля Олега Сенцова / prm.ua

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова направила письмо советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой проинформировать ее о действительном состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Я прошу его проинформировать меня о действительном состоянии здоровья Олега Сенцова и предоставить соответствующие подтверждающие документы. Также я обратилась к Генеральному секретарю Совета Европы Турбйорна Ягланда, к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейна и к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович,
– говорится в сообщении.

У представителей Совета Европы и ООН Денисова просит оказать содействие в срочном независимом медицинском обследовании Олега Сенцова украинскими и иностранными врачами, а также способствовать освобождению на гуманитарных основаниях.

Напомним, 19 июля от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе поступила информация о том, что состояние украинского политзаключенного значительно ухудшилось: у него вдруг случился криз из-за того, что начала "стухать сердечная мышца". Сенцова хотели перевести в реанимацию, однако он отказался.
Ранее, 13 июля, стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.
Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцов позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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