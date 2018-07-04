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Денисова открыла дело за массовое отравление детей в лагере под Киевом

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Денисова открыла дело за массовое отравление детей в лагере под Киевом
Денисова открыла дело за массовое отравление детей в лагере под Киевом / Radiosvoboda.org

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова открыла производство по факту массового отравления детей в оздоровительном центре "Славутич" на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Как стало известно, у 12 детей, которые отдыхали в оздоровительном центре "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта, их перевели в медицинский изолятор центра. Один ребенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии и госпитализирован в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", – говорится в сообщении.

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В рамках производства направлено обращение к председателю Киевской областной государственной администрации относительно создания комиссии и обеспечения надлежащей проверки факта отравления детей,
– отметили в пресс-службе Денисовой.

Кроме того, Денисова направила запросы в Министерство социальной политики и Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области с требованием принять немедленные меры реагирования в пределах компетенции.

Отмечается, что вопрос находится на личном контроле Денисовой.

К слову, в Госпродпотребслужбе выяснили, что детям, которые отравились в лагере "Славутич", на полдник выдали йогурты, срок употребления которых истек.

Теги: Новости Украины Дети отравление Новости Киева Расследования
Источник: 24 канал
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