Денисова поехала к Сенцову, но не сможет посетить политзаключенного: в России назвали причину

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова отправилась в российскую колонию, где отбывает наказание украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказала в своем Facebook.

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"Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов. Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченной РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной одной машиной, осталась на поле .... наверное, ждать какого-то решения (разница во времени +2 часа)", – рассказала омбудсвумен.

Вместе с тем, представитель российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил, что Денисова не согласовала с российской стороной посещение Сенцова, передает "Интерфакс".

Действительно, в регионе находится уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и с соответствующими структурами,

– сказал он.

Кроме того, Зловедов добавил, что не планируется и совместное посещение Сенцова омбудсменами. Сама же Москалькова, по его словам, "собирается встретиться с Олегом Сенцовым, посетить больницу".

Напомним, недавно уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет писать президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который в российской колонии голодает уже 46-й день.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.