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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Семеро детей пропали без вести со скандально известного приюта на Волыни

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В Волынском детдоме – это уже системное нарушение и системное жестокое отношение к детям. Еще начиная с 2013 года исчезло семь мальчиков и их до сих пор не нашли.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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По ее словам, 17 мая исчез из приюта несовершеннолетний парень. Что интересно, ректор сообщил об этом случае Национальной полиции только 11 июля 2018 года, то есть через два месяца, до сих пор мальчик не найден.

"30 июля жители города услышали крики детей и вызвали полицию. Известно, что правоохранителей не пустили в приют", – отметила Денисова.

Она также добавила, что сначала дети не рассказывали о страшных случаях в детдоме, а затем их работник начал с ними наедине разговаривать, тогда дети рассказали обо всем и показали сильные синяки.

Напомним, что в городе Рожище в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников обнаружили следы избиения и крови на одежде. Еще 3-е детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Скандал с приютом на Волыни Новости Луцка
Источник: 24 канал
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