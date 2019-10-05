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      Деоккупация Донбасса: МВД подготовило 800 полицейских, готовых к работе в оккупированных районах

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      Продолжается подготовка к процессу деоккупации Донбасса
      Продолжается подготовка к процессу деоккупации Донбасса / Полиция Донецкой области

      В Донецкой области военные, правоохранители и общественность обсудили меры, которые следует воплотить для содействия полноценному возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Украины.

      Эти проблемы обсуждали на круглом столе в Мариуполе 4 октября. Назывался мероприятие "деоккупации Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины", пишет сайт полиции Донецкой области.

      Смотрите также: Можно ли считать формулу Штайнмайера предательством: риски встречи в нормандском формате

      Участвовали делегаты от полиции Донецкой области, армии, СБУ, прокуратуры, пограничники и спасатели, а также ученые и представители общественных организаций.

      Обсуждали проблематику в следующих областях:

      ► Восстановление территориальной целостности Украины.
      ► Подготовка к выборам в соответствии с действующим законодательством Украины.
      ► Восстановление работы и правоохранительных органов Украины в ОРДЛО.
      ► Возвращение домой вынужденно перемещенных лиц.
      ► Устранение рисков (техногенных или экологических) на территории, где шла война.

      Полиция Донецкой области, в частности, уже готовит полицейские подразделения для работы в оккупированных районах Донецкой области. Уже готовы примерно 800 полицейских.

      Во время круглого стола пришли к определенным выводам по восстановлению территориальной целостности Украины, которые примут во внимание при урегулировании вооруженного конфликта.

      Обратите внимание: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе.

      О деоккупации Донбасса активно начали говорить после 1 октября, когда Украина в Минске согласилась на формулу Штайнмайера. Согласно формуле, будет действовать временный закон об особом статусе Донбасса после выборов в ОРДЛО по законодательству Украины.

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все это возможно воплотить только при условии, если на оккупированных землях не будет никаких войск.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Местные выборы 2020 Полиция Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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