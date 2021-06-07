Деолигархизация наоборот: как Харьков хотят превратить в "заповедник" олигархов

Грандиозное политическое шоу, в которое превратили заурядное по футбольным меркам событие – выход ФК "Металл" в Первую лигу, заставляет обратить дополнительное внимание на политическую конфигурацию, сложившуюся в Харькове накануне досрочных выборов городского головы и роль олигархов в этой конфигурации.

Политический пиар на футболе

Не так давно один из профессиональных футбольных клубов Харькова "Металл" провел свой последний матч во Второй лиге против криворожского "Кривбасса". "Металл" уверенно переиграл своего соперника в ничего с турнирной точки зрения не значившем матче, ведь оба клуба до очной встречи оформили свое повышение в классе. По большому счету этот матч должен был вызвать интерес лишь у самых заядлых любителей футбола, но усилиями харьковской власти из заурядного матча сделали грандиозное политическое представление.

Матч "Металл" – "Кривбасс" рекламировали лично и.о. харьковского городского головы Игорь Терехов и харьковский олигарх, в прошлом собственник клуба "Металлист" Александр Ярославский, заманивая болельщиков обещанием сенсации с возрождением славного в прошлом харьковского "Металлиста". Это, а также то, что для заполнения стадиона активно использовался административный ресурс (билеты на матч раздавались в учебных заведениях и бюджетных организациях), на игре собрали фантастические как для матча такого уровня более 30 тыс. зрителей. Наличие такой внушительной массовки позволило превратить футбол в грандиозную пиар-акцию для Терехова, который фактически уже ведет предвыборную кампанию, и для Ярославского, из которого "лепят" главного в Харькове «мецената».

Впрочем, масштабная пиар-акция закончилась, по большому счету, ничем. Обещанная сенсация о возрождении "Металлиста" обернулась крайне расплывчатыми заявлениями о "запуске процесса возрождения", ведь в реальности возродить обанкротившийся футбольный клуб будет крайне непросто и, что не менее важно, очень недешево.

Напомним, что харьковский "Металлист", который до 2014 года создавал серьезную конкуренцию главным грандам украинского футбола "Шахтеру" и "Динамо" и доходил до четвертьфинала Лиги Европы, обанкротился после того, как олигарх времен Януковича Сергей Курченко сбежал в Россию и перестал финансировать клуб. В 2012 году Курченко купил «Металлист» у Ярославского. Сейчас Ярославский утверждает, что продал клуб из-за политического давления на него, давая понять, что команду у него фактически "отжали" и деньги на этой сделке он потерял. Однако эта версия звучит как минимум сомнительно. По информации СМИ, которую Ярославский так и не опроверг, за клуб он получил около 300 млн. долларов, в то время как, за годы владения командой, по словам того же Ярославского, он вложил в нее что-то около 270 млн. долларов. Так что очень маловероятно, что олигарх от продажи клуба остался в убытке.

К тому же Ярославский не раз заявлял, что в договоре о продаже клуба зафиксировано его обязательство в течение 10 лет не заниматься футболом. Нетрудно подсчитать, что этот срок еще не истек, но Ярославский уже сегодня серьезно вовлечен в футбол. Выходит, что слово свое олигарх не сдержал, что автоматически уменьшает доверие и к другим его словам.

В настоящее время ФК "Металлист" банкрот, который находится в стадии ликвидации, а его бенефициаром до сих пор остается Курченко. И только после того, как клуб будет окончательно ликвидирован, эмблема и название клуба потеряют правообладателя и Ярославский сможет их использовать для ФК "Металл". Именно возвращение старого названия и эмблемы было главным обещанием Терехова и Ярославского перед последним матчем во Второй лиге.

Однако процедура ликвидации стартовала только 22 апреля 2021 года и будет длиться еще долго, так что пока говорить о полноценном с юридической точки зрения переименовании ФК "Металл", как минимум, очень рано. Кроме того, у клуба огромные долги – без малого 900 млн. грн., погашать которые Ярославский очевидно не собирается, в тоже время активно агитирует болельщиков оказывать давление на городских и районных депутатов, чтобы те проголосовали за возвращение инфраструктуры "Металлиста" из государственной собственности (куда она попала после спецконфискации у Курченко) в муниципальную. То есть Ярославский явно пытается переложить долги клуба на бюджет города.

Собственно, сразу после матча и выступления там Ярославского и Терехова в ОГА заявили о готовности передать КП "Областной спортивный комплекс "Металлист" (движимое и недвижимое имущество стадиона "Металлист") в коммунальную собственность громады Харькова, о чем официально попросил Харьковский горсовет на последней своей сессии. 10 июня вопрос о передаче инфраструктуры должен рассмотреть облсовет. Можно предположить, что после передачи в собственность города, объекты будут отданы в аренду Ярославскому для использования в нуждах возрождаемого клуба.

Однако примечательно, что еще в 2012 году Ярославский был категорически против передачи стадиона из областного управления в городское, заявлял, что это нарушение прав инвесторов и намекал, что может построить новый стадион для команды. Непонятно, что конкретно поменялось, что Ярославский изменил позицию на диаметрально противоположную, кроме того, что между олигархом и городской властью появились "договорняки", которых ранее не было.

Не даром Ярославский накануне заявил, что стадион "Металлист" пребывает едва ли не в аварийном состоянии, и УЕФА не разрешит проводить возрожденному "Металлисту" матчи еврокубков в Харькове, если срочно не вложить в ремонт стадиона 6,5 млн. долларов. Сравнимую сумму Ярославский призывает вложить и в детскую академию и тренировочную базу "Металлиста", практически требуя от городских властей потратить более 10 млн. долларов на спортивную инфраструктуру. При этом заявления о невозможности проводить в Харькове матчи еврокубков – явная ложь. Совсем недавно на стадионе "Металлист" играла сборная Украины и у футбольных чиновников не было никаких нареканий относительно состояния арены. Скорее всего Ярославский просто перекладывает свои долги и расходы на бюджет, что ему неоднократно удавалось и ранее. И в футбольных вопросах, и в нефутбольных.

Меценат за счет бюджета

Так, во время подготовки Харькова к Евро-2012 именно Ярославский позиционировал себя как одного из главных спонсоров создания в городе современной инфраструктуры. Но на самом деле, своих личных денег в строительство Ярославский вкладывал по минимуму. Основная финансовая нагрузка легла на бюджет.

Реконструкция все того же стадиона "Металлист" по большей части состоялась за счет государственного бюджета. Инвесторы, одним из которых был Ярославский, вложили только около 30% необходимой суммы, но это позволило олигарху получить часть помещений стадиона в частную собственность и потом зарабатывать на использовании арены. Также за деньги государственного, городского и областного бюджета строилась взлетно-посадочная полоса аэропорта "Харьков". Хотя СМИ трубили, что именно Ярославский является главным спонсором реконструкции аэропорта. Впрочем, позже СМИ сообщили, что терминалы аэропорта, в которые якобы вкладывал средства Ярославский, на самом деле строились за деньги российских инвесторов, друзей и партнеров харьковского олигарха. Та же история произошла и с пятизвездочным отелем "Харьков Палас", который якобы строил Ярославский, но на самом деле россияне.

В целом Ярославский еще со времен "УкрСибБанка" поддерживает тесные отношения с российским бизнесом. Российский след заметили и на принадлежащем Ярославскому Харьковском тракторном заводе, на базе которого он обещал создать "Экополис", но пока завод знаменит лишь долгим простоем и делом, которое завело СБУ из-за вывоза в Россию оборудования.

Не обошел своим участием Ярославский и освоение бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Весной прошлого года именно харьковский олигарх возглавил штаб по борьбе с пандемией на Харьковщине. Эффект от борьбы был близок к нулевому, но, как пишут СМИ, именно близкие к Ярославскому компании закупали оборудование и маски, необходимые для противодействия инфекции. Часть закупленного этими фирмами до сих пор без дела лежит на складах, в то время как этой весной ситуация с коронавирусом в Харькове и области критическая, и оборудования для лечения больных катастрофически не хватало.

Впрочем, свое наплевательское отношение к здоровью харьковчан Терехов и Ярославский продемонстрировали и во время футбольной пиар-акции. Стадион, стараниями чиновников был заполнен почти под завязку, что явно противоречит карантинным нормам для "желтой зоны", где по состоянию на момент проведения матча находился Харьков. По правилам "желтой зоны", стадионы можно заполнять не более, чем на 50%, но, когда нужна массовка для политического предвыборного пиара, эти требования были просто проигнорированы. Примечательно, что на грубое нарушение противоэпидемических мероприятий совершенно не обратила внимание полиция. И это при том, что Начальник облуправления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель находился в VIP-ложе на стадионе. Что говорит о том, что глава МВС харьковчанин Арсен Аваков играет в выборах мэра Харькова свою важную роль.

Харьковская коалиция Авакова, Тимошенко и Ярославского

Наивно было бы думать, что Арсен Аваков, который имеет в Харькове свои бизнесовые и политические интересы, и у которого долгие годы был серьезный конфликт с Кернесом, не воспользуется ситуацией, которая сложилась после смерти Геннадия Адольфовича и не попытается установить свой полный контроль над городом. В этой связи будущие выборы мэра Харькова играют для Авакова решающую роль.

Свой контроль над Харьковом Аваков начал возобновлять сразу же после того, как Кернес заболел и его отправили на лечение в Германию. И в реализации этого плана главе МВД очень пришелся ко двору первый заместитель Кернеса Игорь Терехов, который до 2010 года работал в команде губернатора Авакова и никогда не разрывал полностью отношений со своим бывшим шефом. Болезнь и смерть Кернеса помогли Терехову вначале сформировать избирательный список "Блока Кернеса", куда включили людей Авакова, потом стать секретарем горсовета, благодаря крайне сомнительной электронной подписи Кернеса, а после смерти мэра стать и.о. градоначальника.

Таким образом на сегодняшний день в Харькове сформировалась мощная коалиция, цель которой сохранить контроль над городом и провести Терехова на должность мэра. Но сути это означает, поделить Харьков, оставив не у дел команду президента Украины Владимира Зеленского. Во главе этой коалиции, разумеется, находится Арсен Аваков, чьим прямым протеже является Терехов.

Также в коалиции широко представлены интересы заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, ставленницей которого является губернатор Айна Тымчук – землячка Тимошенко, которая большую часть сознательной жизни работала в Днепре, а также глава облсовета Артур Товмасян, имеющий связи еще и с Аваковым.

Особое место в этой коалиции отведено Ярославскому, главная цель которого получить контроль над тендерами и распределением средств городского бюджета. Собственно, Ярославский, благодаря Терехову, которому олигарх активно помогает пиариться на футболе, получил возможность осваивать немалые бюджетные средства. Например, по информации СМИ, подряд на строительство крайне сомнительной с точки зрения нужд города дороги через рынок Барабашово, стоимостью почти 100 млн. грн. получила турецкая компания Makyol – партнер группы DCH Ярославского.

Примечательно, что в кабинетах чиновников облгосадминистрации по распоряжению главы ОГА Тымчук весят календари с фото ближайшего соратника Авакова по бизнесу Игоря Котвицкого, Терехова, самой Тымчук и Товмасяна, как бы ежесекундно напоминая чиновникам, кому сегодня принадлежит Харьков.

На сегодняшний день эта коалиция делит влияние в Харькове и бюджетные потоки между собой, явно не собираясь учитывать интересы президента Зеленского и партии "Слуга народа". В этом контексте тема возрождения "Металлиста" является своеобразной цепью, связывающей Терехова с Ярославским. Терехов очень рассчитывает, что пиар на "Металлисте" поможет ему заслужить любовь харьковчан, но без Ярославского пиариться на возрождении любимой команды не получится. А Ярославский благодаря помощи Терехову получает возможность практически шантажировать городские власти и требовать выгодных для себя решений, что уже и происходит с вложением денег в футбольную инфраструктуру "Металлиста".

Сейчас президент Владимир Зеленский и СНБО очень много говорят о деолигархизации, а в Харькове происходят ровно противоположные процессы. При активной поддержке Авакова и его команды и.о. мэра Терехов и Ярославский фактически берут под свой контроль бизнес, медиа спортивные и имиджевые проекты в городе, по сути делая харьковчан заложниками олигарха и его окружения.

Такая "зачистка" второго по размерам города страны, находящегося вблизи границы с Россией и зоны АТО/ООС и переход его под полный контроль одной олигархической группы, члены которой в том числе имею тесные связи в России, может иметь непредсказуемые последствия.

Автор Юрий Погребняк