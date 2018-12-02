Деонтей Уайлдер в супербою против Тайсона Фьюри защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер провел защиту титула в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри. Бой проходил на территории чемпиона - в Лос-Анджелесе 1 декабря (ночь на 2 декабря в Украине).

Оба боксера провели бой довольно активно. Однако ни один из них не владел инициативой. Фьюри вел себя привычно для него – много провоцировал соперника. Иногда Уайлдер велся на это, и получал опасные удары. Хотя и на голову британца пришлось немало метких "выстрелов" соперника.

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Однако именно Фьюри дважды побывал в нокдауне в течение боя. При этом первый раз почти по своей вине. Традиционно "вызвав" удары Уайлдера, британец начал уклоняться от них, что даже ступил на колено, а после удара в затылок упал на ринг. Но сразу сумел подняться.

Второй раз падение было уже серьезное. И произошло оно в последнем раунде. Казалось, что после этого "цыганский король" уже не поднимется, или точно не сможет продолжить бой. Но Фьюри не только поднялся, но и дальше боксировал.

Стоит отметить, что Уайлдер тоже немало пропускал ударов. Однако отправить соперника в нокдаун или нокаут Фьюри не удалось.

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После того, как Уайлдер и Фьюри не сумели определить сильнейшего, это выпало сделать судьям. И тут у них был разделеное решения. Один отдал победу Уайлдеру 115-111, другой Фьюри – 114-110. Все зависело от последнего. Однако он выставил 114-114, поэтому ничья. Деонтей Уайлдер и в дальнейшем чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC. Тайсон Фьюри же и далее без поражений на профессиональном ринге.