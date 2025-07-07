Соответствующую информацию сообщили ООН и ряд других международных организаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Почему Иран отдал такой приказ

Согласно сообщениям иранских властей, страна уже приняла более 6 миллионов граждан Афганистана, большинство из которых проживает нелегально. В то же время сами мигранты жалуются на постоянную дискриминацию.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт сообщил о задержании в Иране по подозрению в шпионаже "сотен" афганцев и представителей других этнических и религиозных общин.

Он рассказал, что на афганцев и представителей других наций в иранских СМИ повесили ярлыки "предателей". Также сообщают о жестоком обращении во время содержания под стражей и депортации, несмотря на разрешение.

По данным издания, один из молодых афганцев, проживающий в Тегеране, рассказал журналистам, что его отца недавно задержала и пытала полиция, ссылаясь на фальшивые обвинения в шпионаже.

Его ноги были связаны цепями, и ему не давали ни еды, ни воды. Иранская полиция держала его несколько дней, а затем депортировала в Афганистан. Ситуация с афганскими беженцами здесь очень плохая,

– рассказал мужчина.

По его словам, срок действия его визы закончился, и теперь он боится покидать дом. Данные Международной организации по миграции свидетельствуют, что в июне из Ирана в Афганистан вернулось более 256 тысяч афганцев.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщает о 800 тысячах афганцев, которые вернулись из Ирана в период с января 2025 года. Пакистан планирует выслать 3 миллиона афганцев.

Сейчас Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев в июне подсчитало по меньшей мере 1,2 миллиона афганцев, которые вернулись из Ирана и Пакистана на Родину с начала 2025 года.

К слову, по данным ISW, с начала 12-дневной войны с Израилем в стране арестовали более 700 человек по обвинению в шпионаже. Среди них были несколько человек, которых режим охарактеризовал как шпионов Моссада.