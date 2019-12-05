Депресія – найгірше, чим може захворіти людина, – Супрун розповіла, чому з цим важливо боротися

Депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щороку вона вражає понад 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років число випадків депресії у світі зросло на 18%.

"У якісь моменти починає нудити від того, що робиш, навіть якщо займаєшся тим, що любиш. Тебе все бісить або ж не викликає взагалі ніякої реакції. Хочеться відсторонитися від колег, стає важко виконувати звичні обов'язки та навіть просто вставати з ліжка, аби ходити на роботу. Перетворюєшся на не надто вправного робота. І в якийсь момент просто вигораєш, якщо нічого з цим не робити.

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До того ж, через те, що не справляєшся зі своїми обов'язками, завалюєш дедлайни, підводиш керівництво, стаєш неуважною, на тебе тисне почуття провини, яке у людей з депресією зазвичай гіпертрофоване. Це ще більше ускладнює ситуацію і не дає рухатись у правильному напрямку. Тебе поглинає відчуття власної нікчемності, і думки про те, що ти взагалі не заслуговуєш на життя, стають ще гучнішими", – розповідає Катерина. Вона – героїня нового матеріалу в рамках спецпроєкту PsycheЯ від Patriot Defence / Захист Патріотів – про депресію.

У ньому знайдете детальну інформацію та коментарі лікаря про те, чому виникає депресія, як її діагностувати та лікувати, а також – у чому полягає небезпека цього розладу.

Американський нейроендокринолог Роберт Сапольскі вважає, що депресія – це найгірше, чим може захворіти людина. Проблема з цією хворобою ускладнюється ще й тим, що досі не всі розуміють, що депресію можна і треба лікувати, а також не завжди вміють відрізнити її від просто поганого настрою, втоми чи непозбувної бентеги.

Тим часом, депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щороку вона вражає понад 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років число випадків депресії у світі зросло на 18%.

В Україні людей, що живуть із депресією, – більше 2,8 мільйонів, тобто ми є лідерами Європи за цією сумною статистикою. Саме тому дуже важливо, аби українці більше приділяли уваги своєму ментальному здоров'ю та за потреби зверталися до фахівців. Ще раз нагадуємо, для цього не потрібні всі гроші світу. Отримати психологічну допомогу можна і безоплатно.

Чому потрібно лікувати депресію, а не ховатися за роботою чи намагатися просто відпочити? Бо в такому стані людина не може бути ефективною, долати звичні перешкоди та справлятися з перепадами настрою, зникає мотивація та натхнення. Під час депресії складно спілкуватися з іншими, часто супроводжує відчуття постійної втоми. У разі найгіршого сценарію – людина, що має депресію, може скоїти самогубство або спробувати це зробити.

Будьте уважні до своїх близьких та самих себе. Пам'ятайте, що ментальне здоров'я важить не менше, аніж фізичне для нашого повноцінного життя. Тож у разі виникнення проблем звертайтеся до спеціалістів і не займайтеся самолікуванням. Також варто утриматися від непрошених порад на кшталт "попрацюй і все мине". Адже щонайменше людина може мати генетичну схильність до депресії. Крім того, існують інші фактори – як то соціальна ситуація, стан здоров'я, а також події, що відбуваються в житті людини.

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Автор: Уляна Супрун

Джерело: Facebook

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