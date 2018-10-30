23:20
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Депрессию будут лечить галлюциногенными грибами

      31 Читати новину українською
      Депрессию будут лечить галлюциногенными грибами
      Депрессию будут лечить галлюциногенными грибами / pikabu.ru

      В США одобрили применение активного вещества галлюциногенных грибов – псилоцибина для лечения депрессии.

      Такая терапия была признана "прорывной" (когда тестируемые лекарства помогают при сложных или опасных для жизни заболеваниях более эффективно, чем ранее одобренные методы лечения) американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Сompasspathways).

      Читайте также: Конопля против мака: состоится ли в Украине легалайз?

      Поэтому галлюциногенное вещество можно будет легально использовать в клинических исследованиях. На такой шаг в США пошли из-за результатов исследований и тестирования, в ходе которых они выяснили, что псилоцибин может влиять на активность мозга даже при резистентной депрессии (расстройство, которое не поддается двум курсам лечения подряд).

      Хотя псилоцибин сейчас входит в список запрещенных веществ в США, и если ученым удастся доказать его эффективность при лечении психических расстройств – статус будет пересмотрен.

      via GIPHY

       
      Депрессия - что это?
      Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

      Что такое галлюциногенные грибы?
      Это такие виды грибов, плодовые тела которых содержат галлюциногенные вещества. Употребление таких грибов влияет на сознание и вызывает переживания, которые называют психоделическим опытом, или трипом. Регулярное неконтролируемое употребление психогенных грибов может приводить к опасным негативным последствиям как для психики, так и для физического здоровья.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Новости США Наркотики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      сегодня , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      сегодня , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      сегодня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук