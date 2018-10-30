Депрессию будут лечить галлюциногенными грибами

В США одобрили применение активного вещества галлюциногенных грибов – псилоцибина для лечения депрессии.

Такая терапия была признана "прорывной" (когда тестируемые лекарства помогают при сложных или опасных для жизни заболеваниях более эффективно, чем ранее одобренные методы лечения) американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Сompasspathways).

Читайте также: Конопля против мака: состоится ли в Украине легалайз?

Поэтому галлюциногенное вещество можно будет легально использовать в клинических исследованиях. На такой шаг в США пошли из-за результатов исследований и тестирования, в ходе которых они выяснили, что псилоцибин может влиять на активность мозга даже при резистентной депрессии (расстройство, которое не поддается двум курсам лечения подряд).

Хотя псилоцибин сейчас входит в список запрещенных веществ в США, и если ученым удастся доказать его эффективность при лечении психических расстройств – статус будет пересмотрен.

Депрессия - что это? Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

Что такое галлюциногенные грибы?

Это такие виды грибов, плодовые тела которых содержат галлюциногенные вещества. Употребление таких грибов влияет на сознание и вызывает переживания, которые называют психоделическим опытом, или трипом. Регулярное неконтролируемое употребление психогенных грибов может приводить к опасным негативным последствиям как для психики, так и для физического здоровья.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.