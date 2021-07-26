Об этом Кучеренко сообщила 26 июля. Говорится о транспорте перевозчика Gunsel.

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Возвращалась от водителей

Женщина рассказала, что во время движения поднялась со своего места, чтобы попросить водителей включить кондиционеры. Затем автобус резко затормозил и она упала. Поскольку женщина не могла подняться самостоятельно, села на ступеньку.

Поняла, что не могу нормально дышать и повреждения серьезные. Тогда сказала вызывать скорую, но они продолжали ехать. Когда я снова сказала, что не шучу, помощник меня спросил: "Так что, вызвать?",

– рассказала Кучеренко.

Она добавила, что они ехали после этого к посту на выезде из Одессы. Скорую вызвали уже только туда.

Затем потерпевшей сделали компьютерную томографию. Она показала, что у женщины 4 перелома ребер.



Салон скорой помощи, которая забрала женщину / Фото Светланы Кучеренко

Автобус был в плохом состоянии

Выключенные кондиционеры – это была не единственная проблема этого рейса. По словам депутата, автобус не отвечал требованиям класса таких перевозок и стоимости билета на него.

Салон, якобы, был старый, бортовые планшеты для просмотра были выключены или полностью отсутствовали. Подлокотники там были неисправны или вообще сломаны.

Обратите внимание! В Никополе на Днепропетровщине 27 мая сильно травмировалась пассажирка маршрутки. Это случилось, когда водитель резко затормозил. У женщины было сильно разбито лицо. Однако первую помощь оказать не смогли, потому что в транспорте не было аптечки.