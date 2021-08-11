В сообщении говорится, что такую информацию предоставил специалист Одесского управления НАБУ Ростислав Дробожур. Сейчас Марине Лозовенко и еще 7 причастным объявили подозрение.
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По версии детективов, чиновница является директором частной компании, которая принимала участие в тендере по реконструкции. Вероятно, это – фирма "Пик-Строй".
По информации из телеграма 8.NEWS, директора других компаний договорились с фирмой Лозовенко накануне. "Пик-Строй" должна была предложить наименьшую сумму за реконструкцию в тендере. Таким образом они победили бы.
Телеграм "Одесса.INFO" добавляет, что в 2019 году для фирмы выделили 88,3 миллиона гривен на работы на "Соборной площади" в Николаеве. Впоследствии в 2019 году николаевские чиновники добавили фирме еще 10,7 миллиона. В результате тендера разворовали 26,8 миллиона гривен.
Что известно ранее о коррупции в Николаеве
- Заместителя мэра Николаева задержали на границе с Венгрией, когда он пытался сбежать.
- Вероятно, он и еще 7 человек причастны к хищению 26,8 миллиона гривен во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.
- Следствие считает, что заместитель мэра и еще один заместитель департамента в горсовете обеспечили победу в тендере одной компании.
- Они провели реконструкцию площади по завышенным ценам.
- Злоумышленникам объявили подозрение. Им может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Также причастные не смогут занимать определенные должности сроком до 3 лет.