Депутат Одесского горсовета принимала участие в хищении госбюджета в размере 26 миллионов

Стало известно, что соучастником в хищении госбюджета была Марина Лозовенко. Она является депутатом Одесского горсовета и членом партии "Доверяй делам". Чиновница помогла присвоить 26,8 миллиона гривен во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

В сообщении говорится, что такую информацию предоставил специалист Одесского управления НАБУ Ростислав Дробожур. Сейчас Марине Лозовенко и еще 7 причастным объявили подозрение.

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По версии детективов, чиновница является директором частной компании, которая принимала участие в тендере по реконструкции. Вероятно, это – фирма "Пик-Строй".

По данным Opendatabot, депутату в фирме "Пик-Строй" принадлежит 45%. За 2020 год компания Лозовенко получила 221 535 800 гривен дохода.

По информации из телеграма 8.NEWS, директора других компаний договорились с фирмой Лозовенко накануне. "Пик-Строй" должна была предложить наименьшую сумму за реконструкцию в тендере. Таким образом они победили бы.

Телеграм "Одесса.INFO" добавляет, что в 2019 году для фирмы выделили 88,3 миллиона гривен на работы на "Соборной площади" в Николаеве. Впоследствии в 2019 году николаевские чиновники добавили фирме еще 10,7 миллиона. В результате тендера разворовали 26,8 миллиона гривен.

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