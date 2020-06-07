Нардеп-самовыдвиженец и член депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Виктор Мялик в декларацию за 2019 внес 158 квартир общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Однако, по его словам, большинство этих квартир он уже продал людям в рассрочку, а еще часть – сдает в аренду.

Чем особенна электронная декларация нардепа Мялика

Декларация народного депутата Виктора Мялика опубликована в Едином реестре на сайте НАПК , пишет 24 канал .

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О движимом и недвижимом имуществе

Среди интересного в документе – следующее:

158 квартир площадью от 38 до 95 квадратных метров в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Общая площадь квартир из декларации депутата – почти 10 000 квадратных метров.

80 земельных участков , а еще гаражи и места для парковки.

Два автомобиля Lexus, которые на момент приобретения стоили каждый примерно по 3,5 миллиона гривен.

На два автомобиля жены депутата – Porsche и Mercedes-Benz – потратить пришлось почти 9 миллионов .

О доходах и сбережениях

Доходы народного депутата за 2019 – 314 117 гривен зарплаты , а у жены – 29 099 гривен.

Стоит добавить, что за продажу недвижимости и сдачу ее в аренду семья получила несколько миллионов гривен.

Мялик также держит наличными 150 миллионов гривен и миллион долларов США.

Как сам депутат Мялик объяснил такое количество квартир в декларации

Издание " Известия Ровенщины " опубликовало объяснения Виктора Мялика по поводу его декларации:

На самом деле в его собственности лишь 37 квартир.

Остальные он уже продал – но в рассрочку, то есть юридически квартиры все еще считаются его собственностью .

В целом столько недвижимости у Мялика потому, что ранее он занимался строительством.

У меня есть 37 квартир. Одна квартира – на детях, одна – на жене. Остальное я сдал в аренду. Потому что мне надо на что-то жить. Законом сегодня это не запрещено,

– сказал Мьялик.