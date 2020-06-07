Надо на что-то жить, – депутат задекларировал 158 квартир и 80 земельных участков
Нардеп-самовыдвиженец и член депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Виктор Мялик в декларацию за 2019 внес 158 квартир общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Однако, по его словам, большинство этих квартир он уже продал людям в рассрочку, а еще часть – сдает в аренду.
Чем особенна электронная декларация нардепа Мялика
Декларация народного депутата Виктора Мялика опубликована в Едином реестре на сайте НАПК, пишет 24 канал.
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О движимом и недвижимом имуществе
Среди интересного в документе – следующее:
- 158 квартир площадью от 38 до 95 квадратных метров в Киево-Святошинском районе Киевской области.
- Общая площадь квартир из декларации депутата – почти 10 000 квадратных метров.
- 80 земельных участков, а еще гаражи и места для парковки.
- Два автомобиля Lexus, которые на момент приобретения стоили каждый примерно по 3,5 миллиона гривен.
- На два автомобиля жены депутата – Porsche и Mercedes-Benz – потратить пришлось почти 9 миллионов.
О доходах и сбережениях
- Доходы народного депутата за 2019 – 314 117 гривен зарплаты, а у жены – 29 099 гривен.
- Стоит добавить, что за продажу недвижимости и сдачу ее в аренду семья получила несколько миллионов гривен.
- Мялик также держит наличными 150 миллионов гривен и миллион долларов США.
Как сам депутат Мялик объяснил такое количество квартир в декларации
Издание "Известия Ровенщины" опубликовало объяснения Виктора Мялика по поводу его декларации:
- На самом деле в его собственности лишь 37 квартир.
- Остальные он уже продал – но в рассрочку, то есть юридически квартиры все еще считаются его собственностью.
- В целом столько недвижимости у Мялика потому, что ранее он занимался строительством.
У меня есть 37 квартир. Одна квартира – на детях, одна – на жене. Остальное я сдал в аренду. Потому что мне надо на что-то жить. Законом сегодня это не запрещено,
– сказал Мьялик.
Виктор Мялик – украинский бизнесмен и политик. Депутатом стал по 155 округу в Киевской области как самовыдвиженец. В Раде вошел в депгруппу "За будущее" и комитет по вопросам местного самоуправления и градостроительства.