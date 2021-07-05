О получении удостоверения Владимир Корниенко написал на своей странице в фейсбуке. Он выложил соответствующие фото удостоверения и членского билета.

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Публикаций у Корниенко нет

Как написал Владимир Корниенко, стать членом НСЖУ его пригласили друзья. Он пообещал, что будет бороться за права граждан, как делал это и раньше.

Журналист – это состояние души!!! Благодарен друзьям и единомышленникам, которые пригласили стать членом большой семьи журналистского сообщества!

– написал депутат.



Владимир Корниенко вступил в НСЖУ / Фото из его фейсбука

В комментариях Владимира Корниенко попросили предоставить тексты, свидетельствующие о его журналистской работе. Депутат ответил, что их можно поискать, ибо их "достаточно". К тому же он анонсировал собственную авторскую программу на одном из региональных каналов.



Комментарии к сообщению Корниенко о вступлении в НСЖУ / Скриншот

Зато экспертам с "Детектор медиа" не удалось найти ни одной публикации Владимира Корниенко. В комментариях он ни одного текста так и не представил.

Что известно о Владимире Корниенко?

Он действующий депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ. Окончил Одесский национальный политехнический университет и по специальности является инженером компьютерных систем. Был членом Молодежного совета, занимал должность заместителя председателя комиссии по взаимодействию с местным советом и исполнительным комитетом.



В апреле 2020 года вошел в состав депутатской группы ОПЗЖ. В октябре 2020 года избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва.



Данные с сайта Он действующий депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ. Окончил Одесский национальный политехнический университет и по специальности является инженером компьютерных систем. Был членом Молодежного совета, занимал должность заместителя председателя комиссии по взаимодействию с местным советом и исполнительным комитетом.В апреле 2020 года вошел в состав депутатской группы ОПЗЖ. В октябре 2020 года избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва.Данные с сайта Одесского городского совета

Что такое НСЖУ и как туда вступить

Источник: сайт НСЖУ