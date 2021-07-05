Несмотря на отсутствие публикаций: депутат ОПЗЖ получил удостоверение журналиста от НСЖУ

5 июля 2021 , 10:24
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Источник:

"Детектор Медиа"

Депутат Одесского городского совета от партии ОПЗЖ Владимир Корниенко получил удостоверение журналиста от Национального союза. Впрочем, никаких его публикаций в открытом доступе найти не удалось.

О получении удостоверения Владимир Корниенко написал на своей странице в фейсбуке. Он выложил соответствующие фото удостоверения и членского билета.

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Публикаций у Корниенко нет

Как написал Владимир Корниенко, стать членом НСЖУ его пригласили друзья. Он пообещал, что будет бороться за права граждан, как делал это и раньше.

Журналист – это состояние души!!! Благодарен друзьям и единомышленникам, которые пригласили стать членом большой семьи журналистского сообщества!
– написал депутат.


Владимир Корниенко вступил в НСЖУ / Фото из его фейсбука

В комментариях Владимира Корниенко попросили предоставить тексты, свидетельствующие о его журналистской работе. Депутат ответил, что их можно поискать, ибо их "достаточно". К тому же он анонсировал собственную авторскую программу на одном из региональных каналов.


Комментарии к сообщению Корниенко о вступлении в НСЖУ / Скриншот

Зато экспертам с "Детектор медиа" не удалось найти ни одной публикации Владимира Корниенко. В комментариях он ни одного текста так и не представил.

Что известно о Владимире Корниенко?


Он действующий депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ. Окончил Одесский национальный политехнический университет и по специальности является инженером компьютерных систем. Был членом Молодежного совета, занимал должность заместителя председателя комиссии по взаимодействию с местным советом и исполнительным комитетом.

В апреле 2020 года вошел в состав депутатской группы ОПЗЖ. В октябре 2020 года избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва.

Данные с сайта Одесского городского совета

Что такое НСЖУ и как туда вступить

Источник: сайт НСЖУ

  • Национальный союз журналистов Украины является национальным всеукраинским творческим союзом, объединяющим журналистов и других работников СМИ, которые профессионально занимаются журналистской, публицистической деятельностью.
  • Цель союза – способствовать развитию журналистики в Украине и защищать социальные, экономические, творческие интересы журналистов.
  • Членами НСЖУ могут быть граждане Украины и других стран, которые достигли 18 лет и признают Устав НСЖУ, Кодекс профессиональной журналистской этики, профессионально занимающихся журналистикой не менее одного года
  • При вступлении в НСЖУ претендент подает заявление, свои творческие материалы и рекомендации двух членов Союза журналистов.
Автор: Вероніка Климська