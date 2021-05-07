Видео с размещенными бордами Лесик опубликовал в своем фейсбуке. Судя по количеству плакатов, денег на них избранник не пожалел.

К теме Что отмечают 8 и 9 мая в Украине и почему красный мак заменил георгиевскую ленту

Видео с бордами депутат разместил в соцсети

Также, кроме борда с лозунгом о фашизме, Лесик заказал собственное изображение на фоне боев Второй мировой. Все это дополнила надпись "За нашу победу".



Еще одни билборды от депутата / Фото из фейсбука Андрея Лесика

Смотрите видео со страницы депутата:

Неизвестные сняли часть бордов

Однако такие "улучшения" на харьковских улицах понравились не всем. Уже на следующий день в местных телеграм-каналах появилось видео, как борды снимают неизвестные.

Ранее Лесик назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом"

Отметим, что в феврале Лесик попал в скандал. Во время выступления в городском совете он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом". Более того, сделал он это на русском языке. После этого политические оппоненты начали толкать Лесика и облили его водой.