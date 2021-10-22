18 октября в Одессе ввели красную зону карантина. С учетом этого на заседании депутаты могли приходить только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Однако один из депутатов пренебрег правилами и решил прийти без документа.

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Спорил с полицейскими

Регистрацию Плачков прошел без проблем, но перед дверью в зал заседаний дорогу ему преградил начальник юридического отдела райадминистрации.

Он попросил у депутата сертификат вакцинации, но Плачков отказался показывать его. По его мнению, требование противоречило закону. На место вызвали полицию, но правоохранители не вмешивались в ситуацию.

Харлампий Плачков говорит, что он недавно болел, поэтому пока не вакцинировался. В то же время он добавил, что сдал тест на антитела, и их уровень оказался очень высоким.

Да, о здоровье и безопасности нужно заботиться. Например, можно организовать быстрые тесты для участников сессии, это было бы гораздо эффективнее. Но в любом случае, делать это нужно в рамках закона,

– отметил депутат от ОПЗЖ.

В то же время в пресс-службе райсовета добавили, что депутатов заблаговременно предупредили о проверке сертификатов о вакцинации.



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