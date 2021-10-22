Депутат от ОПЗЖ решил "прорваться" на сессию райсовета без COVID-сертификата в Одессе

22 октября 2021 , 13:18
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Источник:

"Думская"

Депутат Одесского райсовета Харлампий Плачков пытался пройти на сессию без сертификата о вакцинации или документа о ПЦР-тесте. Полицейские задержали мужчину, но он в то же время начал спорить с правоохранителями.

18 октября в Одессе ввели красную зону карантина. С учетом этого на заседании депутаты могли приходить только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Однако один из депутатов пренебрег правилами и решил прийти без документа.

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Спорил с полицейскими

Регистрацию Плачков прошел без проблем, но перед дверью в зал заседаний дорогу ему преградил начальник юридического отдела райадминистрации.

Он попросил у депутата сертификат вакцинации, но Плачков отказался показывать его. По его мнению, требование противоречило закону. На место вызвали полицию, но правоохранители не вмешивались в ситуацию.

Харлампий Плачков говорит, что он недавно болел, поэтому пока не вакцинировался. В то же время он добавил, что сдал тест на антитела, и их уровень оказался очень высоким.

Да, о здоровье и безопасности нужно заботиться. Например, можно организовать быстрые тесты для участников сессии, это было бы гораздо эффективнее. Но в любом случае, делать это нужно в рамках закона,
– отметил депутат от ОПЗЖ.

В то же время в пресс-службе райсовета добавили, что депутатов заблаговременно предупредили о проверке сертификатов о вакцинации.


Депутат пытался пройти на сессию без COVID-сертификата / Фото "Думская"

Как депутат пытался пройти на сессию, пренебрегая ограничениями: видео

Надежда Савченко "погорела" на фальшивом COVID-сертификате

  • 22 октября в аэропорту "Борисполь" у экс-депутата Надежды Савченко и ее сестры обнаружили фальшивые COVID-сертификаты.
  • С ними женщины пытались попасть в Украину. Их нашли пограничники во время проверки документов на паспортном контроле.
  • Правоохранители уже открыли против экс-депутата уголовное производство по факту подделки документов.
  • За это ей может грозить штраф, а то и арест на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 2 лет.
  • Изъятые сфальсифицированные бумаги отправили на экспертизу, а сестрам Савченко вскоре должны объявить подозрение.
Автор: Марта Кушка