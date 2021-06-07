Об этом написал 7 июня во своем фейсбуке Демьян Ганул. Он также обратился к СБУ с просьбой обратить на это внимание.

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Больше об этом строительстве

В посте активиста говорится о жилом комплексе "Цветной бульвар" в городе Черноморск. По его словам, Каретников является конечным бенефициаром этого строительства.

Следует отметить, по данным you control, этот человек является и основателем обслуживающего кооператива "Цветной бульвар". Его зарегистрировали еще в октябре 2014 года. Также в списке учредителей есть две женщины - россиянка Наталья Каймакова и украинка Елена Маскурова.

Володимир Каретніков Депутат РФ Житловий комплекс Одеса чорноморськ
Портрет Владимира Каретникова / Фото ladno.ru

Что известно о Владимире Каретникове

  • Он был депутатом Госдумы с 1999 года.
  • Каретников баллотировался туда от партии Владимира Путина "Единство".
  • С 1983 года был должностным лицом различных заводов и чиновником СССР.
  • Когда Советский Союз развалился работал руководителем нескольких крупных предприятий.
  • На момент избрания в Госдуму был генеральным директором компании ТВЭЛ
  • Она до сих пор занимается производством ядерного топлива.
  • Мужчина родился на Киевщине в 1944 году.

Данные взяты с сайта biographiya.com.

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Цены квартир ЖК "Цветной Бульвар" на lun.ua / Скриншот 24 канала 