Депутат от партии Путина строит под Одессой жилой комплекс: фото

Одесский активист сообщил, что бывший депутат Госдумы России Каретников Владимир начал строить жилой комплекс в городе возле Одессы. Мужчина не только российский политический деятель, но и член путинской партии.
Об этом написал 7 июня во своем фейсбуке Демьян Ганул. Он также обратился к СБУ с просьбой обратить на это внимание.
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Больше об этом строительстве
В посте активиста говорится о жилом комплексе "Цветной бульвар" в городе Черноморск. По его словам, Каретников является конечным бенефициаром этого строительства.
Следует отметить, по данным you control, этот человек является и основателем обслуживающего кооператива "Цветной бульвар". Его зарегистрировали еще в октябре 2014 года. Также в списке учредителей есть две женщины - россиянка Наталья Каймакова и украинка Елена Маскурова.
Портрет Владимира Каретникова / Фото ladno.ru
Что известно о Владимире Каретникове
- Он был депутатом Госдумы с 1999 года.
- Каретников баллотировался туда от партии Владимира Путина "Единство".
- С 1983 года был должностным лицом различных заводов и чиновником СССР.
- Когда Советский Союз развалился работал руководителем нескольких крупных предприятий.
- На момент избрания в Госдуму был генеральным директором компании ТВЭЛ
- Она до сих пор занимается производством ядерного топлива.
- Мужчина родился на Киевщине в 1944 году.
Данные взяты с сайта biographiya.com.
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