Депутат от партии Путина строит под Одессой жилой комплекс: фото

Одесский активист сообщил, что бывший депутат Госдумы России Каретников Владимир начал строить жилой комплекс в городе возле Одессы. Мужчина не только российский политический деятель, но и член путинской партии.

Об этом написал 7 июня во своем фейсбуке Демьян Ганул. Он также обратился к СБУ с просьбой обратить на это внимание.

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Больше об этом строительстве

В посте активиста говорится о жилом комплексе "Цветной бульвар" в городе Черноморск. По его словам, Каретников является конечным бенефициаром этого строительства.

Следует отметить, по данным you control, этот человек является и основателем обслуживающего кооператива "Цветной бульвар". Его зарегистрировали еще в октябре 2014 года. Также в списке учредителей есть две женщины - россиянка Наталья Каймакова и украинка Елена Маскурова.



Портрет Владимира Каретникова / Фото ladno.ru

Что известно о Владимире Каретникове

Он был депутатом Госдумы с 1999 года.

Каретников баллотировался туда от партии Владимира Путина "Единство".

С 1983 года был должностным лицом различных заводов и чиновником СССР.

Когда Советский Союз развалился работал руководителем нескольких крупных предприятий.

На момент избрания в Госдуму был генеральным директором компании ТВЭЛ

Она до сих пор занимается производством ядерного топлива.

Мужчина родился на Киевщине в 1944 году.

Данные взяты с сайта biographiya.com.



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