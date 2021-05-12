Глава фракции "Партии Шария" в Харькове совершил ДТП и сбежал: ему вручили протокол
Сергею Сироте, главе Харьковской фракции "Партии Шария", полицейские вручили протоколы 12 мая. Депутат совершил ДТП, после чего покинул место аварии.
Источник:Newsroom
Авария произошла вечером в воскресенье, 9 мая. Дорогу не поделили две машины: после столкновения один из водителей скрылся
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Что известно об аварии
- ДТП произошло на перекрестке Сергеевского спуска и Полтавского пути.
- Столкнулись Ford и Audi: водитель последней уехал с места аварии.
- По данным местного издания Newsroom, за рулем Audi был депутат Харьковского горсовета от "Партии Шария" Сергей Сирота.
- Ему якобы вручили протоколы из-за нарушения правил дорожного движения и оставления места аварии.
- В полиции эту информацию не прокомментировали.
- Собственно, и в харьковском отделении "Партии Шария" эту информацию тоже проигнорировали.
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