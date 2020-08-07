Депутат Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина" Степан Цмоканич избил женщину. Правоохранители открыли против него уголовное дело.

Пострадавшая женщина уже написала заявление в полицию, ей назначили судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины.

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Что известно об избиении женщины в городе Сколе на Львовщине

Конфликт случился еще во вторник, 4 августа. Видео обнародовал очевидец Макс Мадоф 6 августа.

На нем происходит словесная перепалка местного депутата Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе.

Депутат с голым торсом около минуты о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю.

Впоследствии Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

Журналистам так и не удалось получить комментарий депутата, похоже он выключил телефон. В пресс-службе "Батькивщины" также еще не отреагировали на инцидент.

Смотрите видео, как депутат Цмоканич бьет женщину (Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань!):

Что известно о депутате Цмоканиче

Ему 48 лет. В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду от ВО "Батькивщина", однако не прошел на выборах. А уже в 2015 году стал депутатом Сколевского районного совета от этой же партии. В то же время он является руководителем Сколевской организации "Батькивщины".

Работает Степан Цмоканич исполняющим обязанности директора Сколевского военного лесхоза. Он также является директором частного предприятия "Карпатбуд-Сервис".

Правоохранители открыли против него уголовное дело по части 1 статьи 125, нанесение умышленных легких телесных повреждений. В случае доказательства вины депутат заплатит всего 850 гривен штрафа.



Степан Цмоканич / Фото с фейсбук-страницы депутата