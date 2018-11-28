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      Депутат Черкасс Тищенко вовремя не подал декларацию: НАПК направило протокол о нарушении в суд

      26 Читати новину українською
      Bihus.Info
      Bihus.Info / 24 канал

      Вопреки закону "О противодействии коррупции", депутат Черкасского горсовета Сергей Тищенко подал декларацию за 2017-й год 14 апреля 2018-го года. Поскольку законом предусмотрено предоставление э-деклараций до 1 апреля, НАПК составило протокол об административном нарушении и направило его в суд.

      Об этом говорится в ответе НАПК на обращение юристов проекта "Жми", пишет Bihus.Info.

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      НАЗК направило до суду протокол на невчасне подання декларації депутатом Тищенком
      НАПК направило в суд протокол о подаче декларации Тищенко

      По информации активистов Общественного движения "Честно", по состоянию на 10 апреля декларация депутата Черкасского городского совета Сергея Тищенко отсутствовала в Реестре электронных деклараций.

      Пришлось менять старую электронную почту, потому что она была на Рамблере. НАПК уже забросали письмами об изменении, ждем ответа. Плюс проблемы были с электронными ключами – 4 дня с банком не могли решить, ибо постоянные сбои,
      – прокомментировал ситуацию депутат Тищенко.

      Юрист проекта "Жми" Елизавета Середина рассказала, что за это нарушение – несвоевременное представление электронной декларации – по закону предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен.

      Стоит отметить, что депутаты имели 3 месяца для заполнения декларации – с 1 января по 1 апреля 2018 года.

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Расследования НАПК е-декларирование
      Источник: 24 канал
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