Депутат Дубиль не явился на допрос в ГБР по делу "избирательной пирамиды": как он это объяснил

Народный депутат Украины от фракции "Батькивщины" Валерий Дубиль, которого подозревают в координации и финансировании "избирательной пирамиды", не явился 28 февраля на запланированный допрос в Государственное бюро расследований.

О его допросе по делу о подкупе избирателей говорил накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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"Дубиль не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос. Однако к нему есть претензии, поскольку именно он, по имеющимся доказательствами СБУ, координировал и организовывал оплату технологов из России, которые организовывали "сетку" для выборов. А суммы финансирования составляют "сотни миллионов", – сказал Луценко.

Как должна была работать "избирательная пирамида" Дубиля?

21 февраля СБУ разоблачила, что один из народных депутатов Украины по коррупционной схеме организовал так называемую "избирательную пирамиду" от России. Она охватывала всю территорию страны. Организация состояла из руководителя, трех координаторов и их помощников в регионах, среди которых и граждане РФ. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в Президенты набрал необходимое количество голосов. Для реализации схемы пирамиды использовалась наличность, полученная незаконным путем. Деньги на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.

Депутата вызвали на допрос на 10 часов утра, но он не пришел. Нардеп от фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль прокомментировал вызов на допрос по делу об "избирательной сетке".

О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений-вызовов я на сегодня не получил,

– заявил политик.

Он считает, что так власть пытается давить на главного оппонента кандидата на пост президента Украины Юлию Тимошенко.