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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Депутат Дзензерский обладает огромным бизнесом в России и ведет активную торговлю на сотни млн

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Депутат Дзензерский
Депутат Дзензерский / finclub.net

Теневая бизнес-империя народного депутата Украины Дениса Дзензерского осуществляет активную торговлю с Российской Федерацией на сотни миллионов, а предприятие ОАО "Курские аккумуляторы", принадлежащее политику, является официальным поставщиком Министерства обороны РФ.

Это следует из материалов следователей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которые оказались в распоряжении журналистов. Следователи антикоррупционных органов длительное время изучали несоответствия в официальной декларации депутата Дзензерского. За время этой работы обнаружили, что подконтрольная ему компания Westa, производственные активы которой в Украине официально арестованы и находятся в процедурах банкротства, продолжает активную теневую производственную деятельность и осуществляет экспортные поставки своих автомобильных аккумуляторов на сотни миллионов.

"Перечень стран, куда подконтрольные группе компаний Westa предприятия осуществляют экспортные поставки огромный: Греция, США, Великобритания, Беларусь, Молдова, Турция, Польша, Италия, Армения, Грузия, Ирак, Нидерланды, Франция, Болгария, Венгрия, Бельгия, Азербайджан, Афганистан Таджикистан, Казахстан, Ливан, Португалия, Йемен, Ирландия и даже Российская Федерация. Экспортные поставки группы Westa осуществляют компании "Абрис Днепр", "Адонис Днепр" и "Веста Кар Батери". Следователям удалось выявить всю географию поставок, а на основе таможенных данных выяснить и объемы экспорта, которые достигают почти миллиарда гривен", – пишут журналисты, ссылаясь на аналитические материалы антикоррупционных следователей.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении редакции, торговый оборот предприятий группы Westa с Российской Федерацией достигает 300 миллионов гривен: "Абрис Днепр" и "Адонис Днепр" совершили около 200 поставок аккумуляторов в Российскую Федерацию на общую сумму около 115 млн грн. Объемы импорта из России достигают 150 млн грн. Там компании "Адонис Днепр" и "Веста Кар Батери" закупают сырье для производства аккумуляторов: свинец рафинированный, серную аккумуляторную кислоту, полипропилен, необработанный свинцово-сурьмянистый сплав", – говорится в материалах следователей, обнародованных в СМИ.

Россия для депутата Дзензерского – один из крупнейших рынков, там у украинского политика большие объемы бизнеса. Его обеспечивает разветвленная сеть производственных, логистических и сбытовых предприятий. Основа российского бизнеса депутата – ОАО "Российские аккумуляторы" в Курске. В коммерческих каталогах компания официально указывает, что осуществляет поставки аккумуляторных батарей для Министерства обороны РФ.

Управляет курским ОАО "Российские аккумуляторы" Дмитрий Никитин – председатель правления "Днепровского машиностроительного завода", который является главной производственной площадкой группы Westa в Украине.

На фото: (справа налево): Дмитрий Никитин, Денис Дзензерский и Александр Михайлов

"Летом прошлого года в Курске даже разгорелся скандал из-за задержки с выплатой заработной платы на предприятиях Дениса Дзензерского, они подверглись проверкам Трудовой инспекции РФ. Ситуация выплеснулась в местные СМИ, в ее урегулирование вынужден был вмешиваться губернатор Курской области Александр Михайлов. Как следствие, в российских СМИ всплыли обвинения в адрес украинского депутата Дзензерского, мол "украинцы плохо управляют курским аккумуляторным заводом", – отмечают авторы расследования.

Теги: Украина – Россия Новости политики Деньги Коррупция НАБУ САП
Источник: 24 Канал
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