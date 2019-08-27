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      Депутат Киевсовета Майзель опроверг фейк о причастности к коррупции и обратился в НАБУ

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      Сергей Майзель
      Сергей Майзель / Фото с Facebook Сергея Майзеля

      Депутат Киевского городского совета Сергей Майзель отрицает причастность к якобы давлению на предпринимателей Киева от" имени главы ОПУ Андрея Богдана". Соответствующую информацию он назвал фейковой и обратился в НАБУ с просьбой проверить содержание распространяемых в сети сообщений.

      Фейковая информация о якобы неправомерных поступках Майзеля появилась сегодня на сомнительных сайтах. Речь идет о ресурсе bbc-ccnn.com.ua. Депутат с удивлением отреагировал на то, что информацию с такого ненадежного источника распространил на своей странице в Facebook глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан.

      "Глава ОПУ Андрей Богдан, с которым я лично не знаком, опубликовал в Facebook статью, в которой я якобы требую средства от киевских предпринимателей за работу их МАФов. Есть два уважаемых издания – британское ВВС и американское СNN. А есть украинский пародия на СМИ – BBC-CCNN.com.ua. Своей сегодняшней популярности я обязан «пародии» – именно на нее опубликовал ссылку глава ОПУ», – написал Сергей Майзель в Facebook.

      Он отметил, что готовит соответствующий запрос в НАБУ, чтобы антикоррупционное ведомство поставило точку в распространении фейковых новостей. 

      "В обнародованной статье обо мне никакой конкретики. Непонятные скрины, которые может любой сделать за минуту. «Ноу-неймы» комментаторы. Заказчики публикации сделали из господина Богдана чупакабру, которую боятся в Киеве. Неужели эти люди действительно считают, что, используя фамилию главы ОПУ, в столице можно творить «беспредел»? Басни… Чтобы остановить фейк-ньюз, я обращаюсь в НАБУ. К концу недели Бюро получит запрос от меня с требованием проверить изложенную информацию", – заявил депутат Киевсовета.
       
      Отдельно Сергей Майзель прокомментировал пост Андрея Богдана. По его словам, главу ОПУ могли попросить о публикации. "Я не верю, что глава ОПУ читает подобное и тем более не понимает разницы между журналистикой настоящей и заказной. Человек, который прошел президентскую кампанию, поведется на такой «вброс»? .. Я скорее поверю в то, что господина Богдана попросили о репосте или ввели в заблуждение относительно серьезности этого "средства массовой информации", – говорит Майзель.

      Депутат отмечает, что скандал, вероятно, может быть связан с конфликтом между главой ОПУ и мэром Киева Виталием Кличко. "Если сложно уничтожать репутацию городского головы, то стоит попробовать «пройтись по людям», которые ассоциируются с его командой. Что ж, принимаю ситуацию такой, какая она есть. Ибо силы, которые используют мое имя в своих играх, находятся «в высоких кабинетах». Туда вход только для топов, явно не для депутатов городского ранга», – саркастически комментирует Сергей Майзель. И просит хейтеров пройти тест на логику. «В статье обо мне пишут, что я требую средства от бизнесменов «именем Богдана». Окей, но в то же время я едва ли не главный лоббист капитальной реконструкции проспекта Ватутина в Деснянском районе. Местные жители знают, как буйно цветет торговля в МАФах вдоль проспекта. Если я на этом зарабатываю, разве есть здравый смысл в том, чтобы остаться без прибыли? После капремонта никаких МАФов там не будет», – добавляет он.
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      Теги: Новости Украины СМИ Новости политики Андрей Богдан Новости Киева
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