Депутат Киевсовета Майзель опроверг фейк о причастности к коррупции и обратился в НАБУ

Депутат Киевского городского совета Сергей Майзель отрицает причастность к якобы давлению на предпринимателей Киева от" имени главы ОПУ Андрея Богдана". Соответствующую информацию он назвал фейковой и обратился в НАБУ с просьбой проверить содержание распространяемых в сети сообщений.

Фейковая информация о якобы неправомерных поступках Майзеля появилась сегодня на сомнительных сайтах. Речь идет о ресурсе bbc-ccnn.com.ua. Депутат с удивлением отреагировал на то, что информацию с такого ненадежного источника распространил на своей странице в Facebook глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан.



"Глава ОПУ Андрей Богдан, с которым я лично не знаком, опубликовал в Facebook статью, в которой я якобы требую средства от киевских предпринимателей за работу их МАФов. Есть два уважаемых издания – британское ВВС и американское СNN. А есть украинский пародия на СМИ – BBC-CCNN.com.ua. Своей сегодняшней популярности я обязан «пародии» – именно на нее опубликовал ссылку глава ОПУ», – написал Сергей Майзель в Facebook.

Он отметил, что готовит соответствующий запрос в НАБУ, чтобы антикоррупционное ведомство поставило точку в распространении фейковых новостей.

"В обнародованной статье обо мне никакой конкретики. Непонятные скрины, которые может любой сделать за минуту. «Ноу-неймы» комментаторы. Заказчики публикации сделали из господина Богдана чупакабру, которую боятся в Киеве. Неужели эти люди действительно считают, что, используя фамилию главы ОПУ, в столице можно творить «беспредел»? Басни… Чтобы остановить фейк-ньюз, я обращаюсь в НАБУ. К концу недели Бюро получит запрос от меня с требованием проверить изложенную информацию", – заявил депутат Киевсовета.