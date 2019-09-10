Депутат-кнопкодав угрожал журналистам, которые поймали его на горячем

В Верховной Раде ІХ созыва на горячем поймали первого депутата-кнопкодава. Речь идет о мажоритарщике из Донецкой области Александре Ковалеве. Впоследствии он подошел к журналистам, которые поймали его и начал угрожать.

Когда о "подвиге" депутата начали сообщать средства массовой информации, Ковалев подошел к журналистам движения ЧЕСТНО, которые и поймали его на горячем.

Читайте также: Депутаты проголосовали за законопроект об импичменте президента

Он начал расспрашивать журналистов о месте их рождения, а потом сделал фото одного из них и выслал кому-то в мессенджере. На вопрос представителя медиа, можно ли это расценивать как угрозу, депутат ответил, что они "еще встретятся и это подробно обсудят".

Он также записал фамилию и поинтересовался, из какого округа журналист. Мы расцениваем это как угрозу и готовим заявление в полицию,

– говорится в сообщении Руха.

Как кнопкодавил Ковалев: смотрите видео

Чем еще "прославился" Александр Ковалев?Его избрали в округе №51, что на Донетчине. Большая часть этого округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там проходили лишь на двух участках в прифронтовом поселке Зайцевое Бахмутского района.



Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%). Это наименьшее количество голосов, которые получил мажоритарщик-победитель в истории украинских выборов.



​По данным "Честно", в Зайцевом Ковалев прибегал к явному "гречкосейству", воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Кроме того, еще кандидат Ковалев жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса. В году 2014 году он занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.