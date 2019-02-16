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      Депутат, который может возглавить Еврокомиссию, заявил о намерениях ЕС в отношении Украины

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      Манфред Вебер
      Манфред Вебер / Getty Images

      Немецкий евродепутат Манфред Вебер, который с высокой вероятностью может возглавить Еврокомиссию после Жан-Клода Юнкера, заявил, что Евросоюз должен разработать систему противоракетной обороны с участием Украины.

      Об этом он сказал на конференции по Безопасности в Мюнхене, пишет "Европейская правда". 

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      Свою позицию Вебер обосновал ядерной угрозой из-за разрыва соглашения между Россией и США и желанием преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.

      Действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. Этому возможно противостоять, если мы предложим совместно построить проракетную систему – Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты,
      – сказал Вебер.

      Евродепутат считает, что ЕС должен заверить граждан Польши и Украины, что Союз способен предложить защиту. К тому же, по его мнению, это то, что сможет объединить Европу.

      Украинский гарант Петр Порошенко выразил поддержку такой инициативе.

      "Украина будет счастливой стать частью любой инициативы по безопасности", – сказал президент Украины.

      Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?
      Это ежегодная конференция, на которой обсуждают вопросы безопасности в Европе. Впервые ее провели в Мюнхене в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Кляйста.
      Первые 30 лет участниками конференции были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и СМИ. Позже к мероприятию присоединились представители Украины, России и других стран Восточной Европы, а также Китая, Индии, Японии.
      С 1998 года конференция финансируется правительством Германии.
      В 2019 году Мюнхенская конференция по безопасности проходит три дня – с 15 по 17 февраля.

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      Теги: Мюнхенская конференция Новости Украины Новости политики Еврокомиссия Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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