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Депутат от "Народного фронта" Сюмар вышла замуж за чиновника со стажем

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Виктория Сюмар вышла замуж за бывшего первого заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка
Виктория Сюмар вышла замуж за бывшего первого заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка / Соцсети

Депутат от "Народного фронта" и одновременно глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар вышла замуж.

Об этом политик написала на своей странице в Facebook. Её избранником стал уже бывший первый заместитель мэра Ирпеня Дмитрий Христюк.

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"Не считаю это новостью, а лишь сообщением для друзей. Поскольку знаю его с 2014 года, с самых тяжелых времен своей жизни ... Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны (Андрей Тетерук свидетель), будучи заместителем губернатора Киевщины. .. Мы помогали друг другу", – подчеркнула Сюмар.

По ее словам, Христюк уже уволился с должности заместителя мэра Ирпеня, "поскольку считает, что в семье достаточно одного "политика".

Также представитель "Народного фронта" рассказала, что ее новоиспеченный муж, в частности, шесть лет работал в спецподразделении "Альфа", был советником министра МЧС, председателем Барышивского районного совета и уволился с этой должности в 2012 году из-за несогласия с политикой тогдашнего президента Януковича, также был активистом Майдана и после заместителем губернатора Киивщины.

"И да, я горжусь, что мой муж – двукратный чемпион мира по боевому самбо, рядом с ним – уютно и безопасно", – добавила Сюмар.

Заметим, что это уже второй ее брак: ранее она была замужем за политологом Виктором Тараном, но в 2017 году пара развелась.

"Мы с Дмитрием имеем двух замечательных дочерей – Ниночку и Софию. А также совместно будем помогать воспитывать сыновей Александра Гуменюка – комбата 11 батальона Киевской Руси, крестным папой которых является Дмитрий после гибели их родного отца. Поэтому детей уже пятеро, и это точно счастье, потому что они – замечательные. Сейчас мы находимся в небольшом путешествии на несколько дней и дальше планируем жить у меня, временно бывая и помогая нашим родителям", – поделилась планами на будущее политик.

Напомним, недавно вышла замуж еще один политик – народный депутат Светлана Залищук решила соединить свою жизнь с британцем Уэйном Джордашем.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Новости культуры Народный фронт
Источник: 24 канал
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