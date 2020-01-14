Депутат от "Слуги народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce&Gabbana за 1375 евро
Депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа пришла в Верховную Раду с сумкой Dolce & Gabbana "Sicily". Она стоит около 1375 евро (чуть меньше 40 тысяч гривен).
Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей странице в фейсбук.
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Стоимость сумки равна средней зарплате народного депутата в месяц.
При этом, Пидласа пыталась спрятать логотип на своей сумке.
Сумка узнаваема. Очевидно, по этой причине Пидласа попыталась спрятать лого. Но мы бдим, правда, это не очень понравилось ей,
– рассказала Стешенко.
Что известно о Роксолане Пидласе
Родилась в Черкассах. Закончила "международную экономику" и "евроинтеграционные студии" в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Второе высшее образование получила в Киевской школе экономики по специальности "публичная политика и управление".
В 2014-2015 годах работала в Американской торговой палате в Украине.
С 2017 года была советником министра экономического развития и торговли, с декабря 2018 года – пресс-секретарь министерства. Соучредитель и руководитель ОО "Центр экономической политики".
В 2018 году инициировала создание Национальной программы стажировок в центральных органах исполнительной власти, является ее руководителем.
В 2019 году Роксолана Пидласа избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 104 в списке. Член одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития.
Роксолана Пидласа также является основательницей межфракционного объединения "За ФЛП", которое, в частности, выступает за увеличение годового лимита доходов для ФЛП третьей группы".
Как ФЛП она получила в 2018 году "доход от предпринимательской деятельности" – 540 тысяч 456 гривен от "Общественного союза "Фонд поддержки реформ в Украине". Об этом свидетельствует ее декларация.