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      Депутат от "Слуги народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce&Gabbana за 1375 евро

      14 Читати новину українською
      Роксолана Пидласа / facebook.com/annasteshenko

      Депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа пришла в Верховную Раду с сумкой Dolce & Gabbana "Sicily". Она стоит около 1375 евро (чуть меньше 40 тысяч гривен).

      Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей странице в фейсбук.

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      Стоимость сумки равна средней зарплате народного депутата в месяц.

      При этом, Пидласа пыталась спрятать логотип на своей сумке.

      Сумка узнаваема. Очевидно, по этой причине Пидласа попыталась спрятать лого. Но мы бдим, правда, это не очень понравилось ей,
      – рассказала Стешенко.

      Что известно о Роксолане Пидласе

      Родилась в Черкассах. Закончила "международную экономику" и "евроинтеграционные студии" в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Второе высшее образование получила в Киевской школе экономики по специальности "публичная политика и управление".

      В 2014-2015 годах работала в Американской торговой палате в Украине.

      С 2017 года была советником министра экономического развития и торговли, с декабря 2018 года – пресс-секретарь министерства. Соучредитель и руководитель ОО "Центр экономической политики".

      В 2018 году инициировала создание Национальной программы стажировок в центральных органах исполнительной власти, является ее руководителем.

      В 2019 году Роксолана Пидласа избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 104 в списке. Член одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития.

      Роксолана Пидласа также является основательницей межфракционного объединения "За ФЛП", которое, в частности, выступает за увеличение годового лимита доходов для ФЛП третьей группы".

      Как ФЛП она получила в 2018 году "доход от предпринимательской деятельности" – 540 тысяч 456 гривен от "Общественного союза "Фонд поддержки реформ в Украине". Об этом свидетельствует ее декларация.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Верховная Рада Слуга народа
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