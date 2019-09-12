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      Депутат от "Слуги народа" решил выругать коллегу-кнопкодава и снял это на видео

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      Депутат от "Слуги народа" Куницкий отругал коллегу, который кнопкодавил
      Депутат от "Слуги народа" Куницкий отругал коллегу, который кнопкодавил / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий отругал коллегу Сергея Литвиненко за кнопкодавство во время заседания Верховной Рады.

      Весь процесс нардеп снял и впоследствии опубликовал на своей странице в фейсбук.

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      Литвиненко 3 сентября проголосовал за своего коллегу, депутата-мажоритарщика Александра Скичко, место которого было рядом. Когда Куницкий подошел к Литвиненко, чтобы отругать, то не сразу узнал своего коллегу по фракции.

      Я извиняюсь. Я не знаю, с кем говорю,
      – сказал он.

      Тогда Куницкий представился и сразу выразил возмущение относительно зафиксированного журналистами факса кнопкодавства.

      "Вы понимаете, что я лично обещал своим избирателям бороться с такими людьми, как вы", – подчеркнул Куницкий.

      В ответ Литвиненко объяснил, что просто волновался, и знал, как именно хотел бы проголосовать Скичко.

      Мы были вынуждены. Мы хотели, чтобы большинство было. Я переживал за это. Мы общались с ним. Он сказал, что мысль такая же, как мы все должны проголосовать,
      – пояснил нардеп-кнопкодав.

      Он также "пообещал", что больше такого не будет делать.

      Как Куницкий "ругался" на Литвиненко:

      Откуда в "Слуге народа" взялись кнопкодавы?

      Из фракции. На кнопкодавстве поймали уже двоих нардепов – депутатов-мажоритарщиков Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Литвиненко кнопкодавил 3 сентября за своего коллегу Александра Сичко. Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Кроме того, в Верховной Раде IX созыва 10 сентября на горячем поймали еще одного кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

      Перед выборами в ВР появилась информация, что Куницкий имеет паспорт Израиля, а двойное гражданство запрещено украинским законодательством. Он тогда объяснял, что успел написать заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от гражданства. ЦИК отменила регистрацию Куницкого, но по другой причине — он не жил последние 5 лет в Украине. Однако впоследствии суд отменил это решение.

      Как теперь будут наказывать кнопкодавов? Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таким оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд. За это проголосовали 240 нардепов фракции "Слуга народа".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кнопкодавство Верховная Рада Слуга народа Законодательство
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