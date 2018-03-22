Депутат ПиС призвал лишить Россию права на проведение ЧМ-2018

В знак солидарности с Великобританией стоит не только бойкотировать проведение Чемпионата мира по футболу, который летом состоится в России, но и вообще отобрать у Владимира Путина право на его проведение. Такой шаг ударил бы по главе Кремля особенно сильно.

Такое мнение в интервью Radio Zet выразил глава канцелярии председателя совета министров Польши и депутат ПиС Михал Дворчик, комментируя меры, которые союзники Великобритании примут в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

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Лишение права провести чемпионат россияне уже точно бы заметили, в отличие от очередных экономических санкций, считает польский политик.

Эта идея появилась в разговорах между дипломатами разных стран,

– акцентировал Дворчик.

Но поскольку это лишь одна из идей, нужен консенсус, подчеркнул он.

Международное сообщество "имеет дело с беспрецедентным событием, когда боевой газ был применен на территории одной из стран НАТО, и они ожидают солидарности по наказанию России", пояснил Дворчик в разговоре с радиостанцией.

Он также подчеркнул, что у Лондона нет сомнений в том, что к атаке на Скрипаля причастна РФ. По словам чиновника, Польша разделяет эту точку зрения, поэтому сейчас она должна показать солидарность и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, а также продемонстрировать России, что "она не согласна с очередным нарушением границ".

Продолжаются интенсивные консультации, на этой неделе точно будет принято решение о том, какой будет реакция хотя бы части стран НАТО и ЕС в отношении России. А я считаю, что мы должны сосредоточиться главным образом на том, чтобы проявить солидарность, потому что Москва на протяжении долгих лет совершает действия, направленные на распад европейской солидарности стран НАТО,

– убежден Дворчик.

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Чемпионат мира по футболу в России начнется в середине июня. В нем примет участие и польская сборная. Великобритания уже сообщила, что хотя английские футболисты и будут соревноваться в турнире, однако на спортивное событие не поедут представители британского правительства и королевской семьи, напоминает Radio Zet.

Кто такой Сергей Скрипаль? Это экс-разведчик ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году в Великобритании умерла его жена, а в 2017-м - во время посещения России загадочно умер и его 44-летний сын. 4 марта 2018 Скрипа и его 33-летнюю дочь Юлию отравили в британском Солсбери.