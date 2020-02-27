Депутат получил яйцом в голову за поздравления с 23 февраля и российский флаг: видео

Депутата горсовета Николаеве и члена фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина 26 февраля встретили в коридорах мэрии трое неизвестных мужчин. Они выразили Зоткину претензию за то, что тот поздравил мужчин с 23 февраля и запостил в своем фейсбуке при этом российский флаг. Претензию оформили в яйцо, разбитое об голову политика.

Павел Зоткин, как пишет издание " Преступности.НЕТ ", признался, что нападавших было трое, но кто они – не знает. Тем временем сообщество NK.News в фейсбуке опубликовало видео инцидента.

К слову, 23 февраля – советский праздник, и Нацсовет напоминал об этом и предупреждал СМИ

"Общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я жив и здоров", – сказал Зоткин, объясняя ситуацию.

Смотрите видео, как депутату попали яйцом в голову:

На видео видно, как некий человек общается с депутатом о том, что в стране уже шестой год идет война с Россией, а тот постит картинки с российским флагом. Зоткин оправдывается, что "флаг заметил не сразу".

Вы не извинились перед ребятами, которые воевали и воюют. Вы свою позицию объяснили, но с 23 февраля нужно поздравлять в России, а у нас праздник Украинской армии – 14 октября. Вы прекрасно это знаете,

– отметил активист.

И добавил, что хочет "наградить Звездой победы" Зоткина. После этого сообщник неизвестного, который стоял позади депутата, разбил об голову политика яйцо.

За что получил яйцом в голову депутат Зоткин

Депутат Николаевского городского совета и член фракции "Оппозиционный блок" Павел Зоткин поздравил мужчин с 23 февраля и запостил картинку с флагом Российской Федерации. Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин уже написал по этому поводу заявление в СБУ и Генеральную прокуратуру.

Заметим, что Зоткин не первый раз попадает в скандал:

Весной 2016 года в соцсетях от его имени распространяли призывы к созданию "Николаевской народной республики". Тогда Зоткин заявил, что страницы фейковые и он к ним отношения не имеет.

А осенью того же года Зоткин вместе с другими депутатами-оппоблоковцами в Николаевском национальном университете показывали студентам фильм про "русскую весну" на Донбассе в 2014 году.