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Депутат пытался покончить жизнь самоубийством на Житомирщине

288 Читати новину українською
Самоубийство (иллюстрация)
Самоубийство (иллюстрация) / Фото из открытых источников

В среду, 7 марта, в полицию Житомирской области поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 42-летнего жителя города Коростень.

Об этом сообщает местный отдел коммуникации полиции.

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По данным полиции, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, о чем предварительно сообщил своим родным. Сейчас его спасают медики.

Около 4 утра мужчина позвонил своей матери и сообщил, что намерен покончить с собой. А уже через 2 часа его госпитализировали медики с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения грудной клетки,
– говорится в сообщении.

Мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина.

Известно, что пострадавший является депутатом Житомирского областного совета. Правоохранители начали уголовное производство. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

К слову, в среду, 7 марта, в Украине вступил в действие закон № 2292-VIII, по которому предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет за доведение до самоубийства.

Теги: Криминальные новости Новости Житомира Самоубийство
Источник: 24 Канал
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