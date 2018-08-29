Депутат силой ворвался в офис к активистам в Херсоне и устроил драку: детали

Вечером 28 августа в Херсоне между депутатом одного из районных советов, активистами и представителями одной из общественных организаций вспыхнул конфликт, который периодически продолжался до утра следующего дня.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в области, предварительная причина инцидента – нежелание представителя общественной организации освободить помещение, которое находится в коммунальной собственности.

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"Во время конфликта обе стороны применяли газовые баллончики. Участники происшествия сообщили о пропаже документов и личных вещей. Кроме этого, были повреждены мобильные телефоны, легковой автомобиль, решетки на окнах и окна помещения", – отмечают правоохранители.

В то же время в полиции добавляют, что помимо вышеупомянутых фактов к ним от участников конфликта поступил ряд обращений: все заявления надлежащим образом были зарегистрированы в журнале единого учета.

Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных преступлений – "кража", "умышленное легкое телесное повреждение", "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "хулиганство", "грабеж" и "самоуправство".

Полиция устанавливает все обстоятельства событий.

Некоторые подробности конфликта в своем Facebook обнародовала представительница местной "Самообороны" Инна Усачева и опубликовала соответствующие фото.

По ее словам, виновником скандала стал местный депутат Александр Власов, который вместе с сообщницей разбили кирпичом окно и ворвался в помещение.

"Драка произошла с применением спецсредств. Побили Наталью Вотеичкину (представитель херсонского отдела "Правого сектора" – 24 канал). Похищена ее сумка с документами и личный телефон", – добавила общественный деятель.

Напомним, недавно в Вишнёвом под Киевом произошел конфликт между местными жителями и "титушками" застройщика, в результате которого был сожжен забор на месте строительства многоэтажек.