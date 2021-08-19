За увольнение главы Харьковского облсовета голосовали тайно. Перед сессией несколько депутатов негативно высказались о деятельности Артура Товмасяна. Вероятно, это из-за недавнего коррупционного скандала.
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Как проголосовали депутаты
На заседании присутствовали 94 депутата. За увольнение чиновника проголосовали следующим образом:
- "за" – 88 депутатов;
- "против" – 5 человек;
- воздержались – 1;
- не голосовали – 2.
В Харькове уволили главу облсовета Артура Товмасяна / Фото из телеграма " Веха (Харьков)"
Что говорит Товмасян
Артур Товмасян вспоминает, как его выдвигали на председателя Харьковского облсовета. С этой трибуны он тогда сказал, что отныне в облсовете должно царить взаимопонимание и уважение. Он говорит, что в его времена было именно так. Он с депутатами совместно работал для улучшения ситуации в области.
Решение сложить полномочия – взвешенное. Я обещал работать для развития общин. Буду делать это и впредь, независимо от того, на какой должности буду работать,
– сказал Артур Товмасян.
В завершение экс-глава облсовета поблагодарил всех за совместную работу.
Недавний скандал с участием экс-главы Харьковского облсовета
- 4 августа НАБУ сообщило о подозрении Артуру Товмасяну за получение взятки в размере 1 миллион гривен.
- Эти деньги должен был заплатить руководитель одного из коммунальных предприятий, чтобы остаться на должности.
- Чиновник впоследствии сказал, что он не виноват и будет доказывать свою непричастность.
- Также Товмасян добровольно вышел из партии "Слуга народа".
- Впоследствии суд избрал чиновнику меру пресечения. Он должен был оплатить 2 миллиона 996 тысяч 400 гривен залога.
- 10 августа за него внесли залог.