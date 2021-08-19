За увольнение главы Харьковского облсовета голосовали тайно. Перед сессией несколько депутатов негативно высказались о деятельности Артура Товмасяна. Вероятно, это из-за недавнего коррупционного скандала.

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Как проголосовали депутаты

На заседании присутствовали 94 депутата. За увольнение чиновника проголосовали следующим образом:

  • "за" – 88 депутатов;
  • "против" – 5 человек;
  • воздержались – 1;
  • не голосовали – 2.

Звільнили Артура Товмасяна голова Харківської облради 19.08.2021
В Харькове уволили главу облсовета Артура Товмасяна / Фото из телеграма " Веха (Харьков)"

Что говорит Товмасян

Артур Товмасян вспоминает, как его выдвигали на председателя Харьковского облсовета. С этой трибуны он тогда сказал, что отныне в облсовете должно царить взаимопонимание и уважение. Он говорит, что в его времена было именно так. Он с депутатами совместно работал для улучшения ситуации в области.

Решение сложить полномочия – взвешенное. Я обещал работать для развития общин. Буду делать это и впредь, независимо от того, на какой должности буду работать,
– сказал Артур Товмасян.

В завершение экс-глава облсовета поблагодарил всех за совместную работу.

Недавний скандал с участием экс-главы Харьковского облсовета

  • 4 августа НАБУ сообщило о подозрении Артуру Товмасяну за получение взятки в размере 1 миллион гривен.
  • Эти деньги должен был заплатить руководитель одного из коммунальных предприятий, чтобы остаться на должности.
  • Чиновник впоследствии сказал, что он не виноват и будет доказывать свою непричастность.
  • Также Товмасян добровольно вышел из партии "Слуга народа".
  • Впоследствии суд избрал чиновнику меру пресечения. Он должен был оплатить 2 миллиона 996 тысяч 400 гривен залога.
  • 10 августа за него внесли залог.