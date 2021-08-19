За увольнение главы Харьковского облсовета голосовали тайно. Перед сессией несколько депутатов негативно высказались о деятельности Артура Товмасяна. Вероятно, это из-за недавнего коррупционного скандала.

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Как проголосовали депутаты

На заседании присутствовали 94 депутата. За увольнение чиновника проголосовали следующим образом:

"за" – 88 депутатов;

"против" – 5 человек;

воздержались – 1;

не голосовали – 2.



В Харькове уволили главу облсовета Артура Товмасяна / Фото из телеграма " Веха (Харьков)"

Обратите внимание! Сегодня депутаты должны назначить нового главу облсовета Харькова. На этот пост претендует Татьяна Егорова-Луценко. Подробнее о ней читайте по ссылке.

Что говорит Товмасян

Артур Товмасян вспоминает, как его выдвигали на председателя Харьковского облсовета. С этой трибуны он тогда сказал, что отныне в облсовете должно царить взаимопонимание и уважение. Он говорит, что в его времена было именно так. Он с депутатами совместно работал для улучшения ситуации в области.

Решение сложить полномочия – взвешенное. Я обещал работать для развития общин. Буду делать это и впредь, независимо от того, на какой должности буду работать,

– сказал Артур Товмасян.

В завершение экс-глава облсовета поблагодарил всех за совместную работу.

Недавний скандал с участием экс-главы Харьковского облсовета