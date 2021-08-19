Депутаты критиковали: в Харькове уволили главу облсовета Артура Товмасяна

На внеочередной сессии 19 августа уволили главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна. За это проголосовали 88 депутатов из 94 присутствующих.

За увольнение главы Харьковского облсовета голосовали тайно. Перед сессией несколько депутатов негативно высказались о деятельности Артура Товмасяна. Вероятно, это из-за недавнего коррупционного скандала.

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Как проголосовали депутаты

На заседании присутствовали 94 депутата. За увольнение чиновника проголосовали следующим образом:

"за" – 88 депутатов;

"против" – 5 человек;

воздержались – 1;

не голосовали – 2.



В Харькове уволили главу облсовета Артура Товмасяна / Фото из телеграма " Веха (Харьков)"

Что говорит Товмасян

Сегодня депутаты должны назначить нового главу облсовета Харькова. На этот пост претендует Татьяна Егорова-Луценко. Подробнее о ней читайте по ссылке

Артур Товмасян вспоминает, как его выдвигали на председателя Харьковского облсовета. С этой трибуны он тогда сказал, что отныне в облсовете должно царить взаимопонимание и уважение. Он говорит, что в его времена было именно так. Он с депутатами совместно работал для улучшения ситуации в области.

Решение сложить полномочия – взвешенное. Я обещал работать для развития общин. Буду делать это и впредь, независимо от того, на какой должности буду работать,

– сказал Артур Товмасян.

В завершение экс-глава облсовета поблагодарил всех за совместную работу.

Недавний скандал с участием экс-главы Харьковского облсовета