В Одессе в зал заседаний городского совета в обед 28 апреля приехали правоохранители. К ним обратился один из депутатов из-за нарушения карантинных ограничений. Его возмущало отсутствие масок у определенных людей. В частности, мужчина просил привлечь к ответственности мэра города.

Правоохранители приехали примерно в 14:30. Однако, когда они зашли, решили не составлять протоколы на депутатов.

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Что происходило в зале заседаний

После того, как полицейские зашли, они не успели взять показания у заявителя.

Причиной этому было то, что он сразу начал кричать.

Мужчина требовал, чтобы наказали мэра города, поскольку он ответственен за работу собрания, но сидит без маски.

Впоследствии дебошира жестко вывела муниципальная стража.



Полиция в горсовете Одессы / Фото телеграм-канала PavlovskyNews

Что сказали правоохранители

Оказалось, что полицейские не знают, как действовать в таких ситуациях. Отсутствие масок у половины депутатов они просто не комментировали. Зато патрульные рассказали о штрафе за нарушение карантина.

Общение с правоохранителями, прибывшими на вызов: видео телеграм-канала PavlovskyNews

Журналисты 24 канала общались с полицией Одесской области, однако пока там никак не комментируют этот инцидент. Когда будут официальные комментарии, мы сразу вам сообщим.

Обратите внимание! Верховная Рада 6 ноября 2020 года приняла законопроект об обязательном ношении масок в общественных местах. Он предусматривает штрафы за отсутствие маски.



Размер штрафов за отсутствие маски / инфографика 24 канала