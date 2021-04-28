Депутаты и мэр без масок: в Одессе вызвали полицию на сессию горсовета – видео
В Одессе в зал заседаний городского совета в обед 28 апреля приехали правоохранители. К ним обратился один из депутатов из-за нарушения карантинных ограничений. Его возмущало отсутствие масок у определенных людей. В частности, мужчина просил привлечь к ответственности мэра города.
Источник:Телеграм-канал PavlovskyNews
Правоохранители приехали примерно в 14:30. Однако, когда они зашли, решили не составлять протоколы на депутатов.
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Что происходило в зале заседаний
- После того, как полицейские зашли, они не успели взять показания у заявителя.
- Причиной этому было то, что он сразу начал кричать.
- Мужчина требовал, чтобы наказали мэра города, поскольку он ответственен за работу собрания, но сидит без маски.
- Впоследствии дебошира жестко вывела муниципальная стража.
Полиция в горсовете Одессы / Фото телеграм-канала PavlovskyNews
Что сказали правоохранители
Оказалось, что полицейские не знают, как действовать в таких ситуациях. Отсутствие масок у половины депутатов они просто не комментировали. Зато патрульные рассказали о штрафе за нарушение карантина.
Общение с правоохранителями, прибывшими на вызов: видео телеграм-канала PavlovskyNews
Журналисты 24 канала общались с полицией Одесской области, однако пока там никак не комментируют этот инцидент. Когда будут официальные комментарии, мы сразу вам сообщим.
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