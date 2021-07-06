В сети обнародовали видеозапись, как, выступая, они ужасно сбиваются, а некоторые просто замолкают, забыв слова.
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Так, начальник управления капитального строительства Борис Панов не смог вспомнить, как сказать на украинском, и просто завис.
Единственная фраза, которую городской избранник смог сказать в этот момент: "Как это?" – на этом его откровенно неудачное выступление завершилось.
Скандал со сборной Украины
- После матча сборной Украины против Швеции герой встречи Артем Довбик дал комментарий на русском языке.
- Писательница Лариса Ницой обвинила наших футболистов в том, что почти никто не говорит на украинском.
- Она в агрессивной форме обратилась к нападающему и назвала его марсианином. В сети поднялась волна возмущения.
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