"Как это": депутаты Одесского горсовета перешли на украинский, но у них возникли проблемы –видео

В Одесском городском совете депутаты решили перейти на украинский. Однако у них возникли проблемы при попытках разговаривать на государственном языке.

В сети обнародовали видеозапись, как, выступая, они ужасно сбиваются, а некоторые просто замолкают, забыв слова.

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Так, начальник управления капитального строительства Борис Панов не смог вспомнить, как сказать на украинском, и просто завис.

Единственная фраза, которую городской избранник смог сказать в этот момент: "Как это?" – на этом его откровенно неудачное выступление завершилось.

Скандал со сборной Украины

После матча сборной Украины против Швеции герой встречи Артем Довбик дал комментарий на русском языке.

Писательница Лариса Ницой обвинила наших футболистов в том, что почти никто не говорит на украинском.

Она в агрессивной форме обратилась к нападающему и назвала его марсианином. В сети поднялась волна возмущения.

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